Результат не задовольнить нікого: озвучено сторашний сценарій закінчення війни в Україні

Останнім часом аналітики все частіше сходяться на думці, що активна фаза війни, ймовірно, завершиться не на полі бою, а за дипломатичним столом. Україна та міжнародна спільнота поступово готуються до нового етапу конфлікту, де головну роль відіграватиме не зброя, а переговори. Відомий історик та професор УКУ Ярослав Грицак поділився своїм баченням можливого завершення війни. За його словами, мир не буде легким — жодна зі сторін не отримає повного задоволення від результату.

"Це буде мир, який не сподобається ні нам, ні Росії, але він означатиме, що Путін уже програв головну мету — знищити Україну як державу", – наголосив Грицак.

Він переконаний, що ймовірніше за все війна завершиться шляхом перемовин. Для України це стане шансом зберегти свої позиції, і тут вирішальну роль відіграватимуть як стійкість суспільства, так і професіоналізм дипломатів.

Такий варіант розвитку подій історик називає "технічною нічиєю" — обидві сторони зазнають втрат, однак Україна збереже головне: свою незалежність і політичну суб'єктність. Проте навіть після миру суспільство повинне буде пройти серйозне випробування, адже складні компроміси можуть викликати внутрішні суперечності.

Грицак також припускає можливість так званого "корейського сценарію" — умовного розділення територій. Однак, за його словами, це стане реальним лише у випадку серйозних змін у російській владі.

"Так, це один із найбільш реалістичних сценаріїв. Але він можливий лише тоді, коли Путін відійде або зміниться", – пояснив історик.

Він підкреслив, що нинішня війна багато в чому є персональним проєктом російського диктатора. Саме тому його відхід може відкрити можливість для справжніх переговорів та змінити геополітичну ситуацію у Європі.

"Це значною мірою особиста війна одного тирана. Я не кажу, що після його відходу війна одразу припиниться, але тоді з'являться шанси на реальні перемовини", – зазначив Грицак.

