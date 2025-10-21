logo_ukra

Результат не задовольнить нікого: озвучено сторашний сценарій закінчення війни в Україні

Історик припускає, що нинішній етап війни, ймовірно, завершиться переговорами, де Україна зможе втримати свої позиції завдяки дипломатичній майстерності та суспільній витримці.

Останнім часом аналітики все частіше сходяться на думці, що активна фаза війни, ймовірно, завершиться не на полі бою, а за дипломатичним столом. Україна та міжнародна спільнота поступово готуються до нового етапу конфлікту, де головну роль відіграватиме не зброя, а переговори. Відомий історик та професор УКУ Ярослав Грицак поділився своїм баченням можливого завершення війни. За його словами, мир не буде легким — жодна зі сторін не отримає повного задоволення від результату.

Результат не задовольнить нікого: озвучено сторашний сценарій закінчення війни в Україні

Фото: з відкритих джерел

"Це буде мир, який не сподобається ні нам, ні Росії, але він означатиме, що Путін уже програв головну мету — знищити Україну як державу", – наголосив Грицак. 

Він переконаний, що ймовірніше за все війна завершиться шляхом перемовин. Для України це стане шансом зберегти свої позиції, і тут вирішальну роль відіграватимуть як стійкість суспільства, так і професіоналізм дипломатів.

Такий варіант розвитку подій історик називає "технічною нічиєю" — обидві сторони зазнають втрат, однак Україна збереже головне: свою незалежність і політичну суб'єктність. Проте навіть після миру суспільство повинне буде пройти серйозне випробування, адже складні компроміси можуть викликати внутрішні суперечності.

Грицак також припускає можливість так званого "корейського сценарію" — умовного розділення територій. Однак, за його словами, це стане реальним лише у випадку серйозних змін у російській владі.

"Так, це один із найбільш реалістичних сценаріїв. Але він можливий лише тоді, коли Путін відійде або зміниться", – пояснив історик. 

Він підкреслив, що нинішня війна багато в чому є персональним проєктом російського диктатора. Саме тому його відхід може відкрити можливість для справжніх переговорів та змінити геополітичну ситуацію у Європі.

"Це значною мірою особиста війна одного тирана. Я не кажу, що після його відходу війна одразу припиниться, але тоді з'являться шанси на реальні перемовини", – зазначив Грицак. 

Як вже писали "Коментарі", позаштатний радник керівника Офісу Президента Тимофій Милованов попередив, що в Україні цієї зими неминучі перебої з електропостачанням. За його словами, блекаути вже почалися, і суспільству слід готуватись не лише технічно, а передусім психологічно.  



Джерело: https://24tv.ua/mir-yakiy-ne-spodobayetsya-nikomu-istorik-gritsak-rozpoviv-yak_n2937236
