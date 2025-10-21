logo

Результат не удовлетворит никого: озвучен страшный сценарий окончания войны в Украине
НОВОСТИ

Результат не удовлетворит никого: озвучен страшный сценарий окончания войны в Украине

Историк предполагает, что нынешний этап войны, по всей вероятности, завершится переговорами, где Украина сможет удержать свои позиции благодаря дипломатическому мастерству и общественной выдержке.

В последнее время аналитики все чаще сходятся во мнении, что активная фаза войны, вероятно, завершится не на поле боя, а за дипломатическим столом. Украина и международное сообщество постепенно готовятся к новому этапу конфликта, где главную роль будет играть не оружие, а переговоры. Известный историк и профессор УКУ Ярослав Грицак поделился своим видением возможного завершения войны. По его словам, мир не будет легким — ни одна из сторон не получит полного удовлетворения результата.

Результат не удовлетворит никого: озвучен страшный сценарий окончания войны в Украине

Фото: из открытых источников

"Это будет мир, который не понравится ни нам, ни России, но он будет означать, что Путин уже проиграл главную цель – уничтожить Украину как государство", – подчеркнул Грицак.

Он убежден, что вероятнее всего война завершится путем переговоров. Для Украины это станет шансом сохранить свои позиции и здесь решающую роль будут играть как устойчивость общества, так и профессионализм дипломатов.

Такой вариант развития событий историк называет "технической ничьей" — обе стороны несут потери, однако Украина сохранит главное: свою независимость и политическую субъектность. Однако даже после мира общество должно пройти серьезное испытание, ведь сложные компромиссы могут вызвать внутренние противоречия.

Грицак также предполагает возможность так называемого "корейского сценария" — условного разделения территорий. Однако, по его словам, это станет реальным только в случае серьезных изменений в российских властях.

"Да, это один из самых реалистичных сценариев. Но он возможен только тогда, когда Путин отойдет или изменится", – объяснил историк.

Он подчеркнул, что нынешняя война во многом является персональным проектом российского диктатора. Поэтому его уход может открыть возможность для настоящих переговоров и изменить геополитическую ситуацию в Европе.

"Это в значительной степени личная война одного тирана. Я не говорю, что после его ухода война сразу прекратится, но тогда появятся шансы реальных переговоров", — отметил Грицак.

Как уже писали "Комментарии", внештатный советник руководителя Офиса Президента Тимофей Милованов предупредил, что в Украине этой зимой неизбежны перебои с электроснабжением. По его словам, блекауты уже начались, и обществу следует готовиться не только технически, но прежде психологически.



Источник: https://24tv.ua/mir-yakiy-ne-spodobayetsya-nikomu-istorik-gritsak-rozpoviv-yak_n2937236
