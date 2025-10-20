Милованов шокував порадою українцям через невідворотність страшного сценарію: деталі

Позаштатний радник керівника Офісу Президента Тимофій Милованов попередив, що в Україні цієї зими неминучі перебої з електропостачанням. За його словами, блекаути вже почалися, і суспільству слід готуватись не лише технічно, а передусім психологічно. Про це він написав у Facebook.

Фото: з відкритих джерел

"Потрібна перш за все ментальна готовність. Нервову систему треба підготувати. Так, важливі генератори, павербанки, запаси їжі та води, тепло, зв'язок і плани дій. Це критично. Але це ми вже проходили. У кожного є свій список. Найскладніше буде — витримати", — зазначив Милованов.

Він підкреслив, що справжня причина випробувань — Росія і Путін, а не внутрішні недоліки чи окремі особи.

"Не варто шукати винних усередині — джерело проблеми зрозуміле. Це агресор, і про це потрібно постійно нагадувати собі", — наголосив він.

Милованов радить почати підготовку не з технічного забезпечення, а зі стабілізації емоційного стану. Він поділився простими техніками:

"Контроль стресу — це база. Один із методів — дихальні вправи: вдих — 4 секунди, затримка — 4, видих — 4, пауза — ще 4 секунди. Це допомагає мозку зафіксувати, що все в порядку. Особисто мені більше допомагає присутність дружини поруч, можливість відпочити або просто прогулянка. У кожного — свої методи. Але тренувати стійкість — реально", — написав він.

Окрім ментальної стійкості, радник ОП закликав не забувати і про фізичну активність, що також сприяє зменшенню стресу.

Також Милованов наголосив на важливості базових засобів виживання у разі блекаутів:

"Не нехтуйте простими речами: ліхтарики, заряджені павербанки, вода, аптечка, теплий одяг і свічки. Це дає відчуття контролю. Навіть якщо воно частково ілюзорне, воно зміцнює внутрішню стабільність", — пояснив він.

Наостанок він закликав зберігати єдність і людяність.

"Росія прагне виснажити нас, змусити пересваритися і впасти у відчай. Не дамо їй цього. Менше конфліктів, більше підтримки та розуміння. Потрібно триматися разом, бути сильними й готовими до будь-якого розвитку подій", — підсумував Милованов.

