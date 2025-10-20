Милованов шокировал советом украинцам из-за неотвратимости страшного сценария: детали

Внештатный советник руководителя Офиса Президента Тимофей Милованов предупредил, что в Украине этой зимой неизбежны перебои с электроснабжением. По его словам, блекауты уже начались, и обществу следует готовиться не только технически, но прежде психологически. Об этом он написал в Facebook.

"Нужна, прежде всего, ментальная готовность. Нервную систему надо подготовить. Да, важные генераторы, павербанки, запасы пищи и воды, тепло, связь и планы действий. Это критично. Но это мы уже проходили. У каждого есть свой список. Сложнее всего будет — выдержать", — отметил Милованов.

Он подчеркнул, что истинная причина испытаний — Россия и Путин, а не внутренние недостатки или отдельные личности.

"Не стоит искать виновных внутри — источник проблемы понятен. Это агрессор, и об этом нужно постоянно напоминать себе", — подчеркнул он.

Милованов рекомендует начать подготовку не с технического обеспечения, а со стабилизации чувственного состояния. Он поделился простыми техниками:

"Контроль стресса — это база. Один из методов — дыхательные упражнения: вдох — 4 секунды, задержка — 4, выдох — 4, пауза — еще 4 секунды. Это помогает мозгу зафиксировать, что все в порядке. Лично мне больше помогает присутствие жены рядом, возможность отдохнуть или просто прогулка. У каждого — просто прогулка. он.

Кроме ментальной устойчивости советник ОП призвал не забывать и о физической активности, что также способствует уменьшению стресса.

Также Милованов отметил важность базовых средств выживания в случае блекаутов:

"Не пренебрегайте простыми вещами: фонарики, заряженные павербанки, вода, аптечка, теплая одежда и свечи. Это дает ощущение контроля. Даже если оно частично иллюзорно, оно укрепляет внутреннюю стабильность", — пояснил он.

Напоследок он призвал сохранять единство и человечность.

"Россия стремится истощить нас, заставить перессориться и отчаяться. Не дадим ей этого. Меньше конфликтов, больше поддержки и понимания. Нужно держаться вместе, быть сильными и готовыми к любому развитию событий", — подытожил Милованов.

