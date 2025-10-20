Чого чекати від можливого візиту Зеленського до Будапешту: озвучено тривожний нюанс

Якщо на зустрічі в Будапешті, де братимуть участь президент США Дональд Трамп і російський правитель Володимир Путін, з’явиться український президент Володимир Зеленський, жодна зі сторін навряд чи піде на поступки, вважає голова ВГО "Україна в НАТО" Юрій Романюк.

Фото: з відкритих джерел

За його словами, не варто очікувати, що Україна віддасть Донецьку область у її адміністративних межах навіть в обмін на частини Херсонської чи Запорізької областей.

Романюк підкреслив, що Путіну потрібна хоч якась символічна перемога, аби показати суспільству, що війна мала сенс — на тлі великих людських втрат у РФ та дипломатичних невдач в інших регіонах. Через це переговори тримаються у глухому куті, навіть якщо сторони сядуть за стіл удвох чи втрьох. За його версією, Зеленський міг би вимагати від Путіна припинення війни, загрожуючи подальшим знищенням інфраструктури РФ у європейській частині; водночас президент України погодився б припинити обстріли Росії лише після остаточного припинення бойових дій. На думку Романюка, питання репарацій і повернення дітей лишається відокремленим і беззаперечним, а тема постачання "Томагавків" відсувається на тривалий час, поки Трамп не витисне від Путіна чітку відповідь.

Експерт зазначив, що саме для тиску на Кремль і був розкручений сценарій із "Томагавками" — як інструмент шантажу й психологічного впливу, щоб змусити Путіна сісти за переговори. За його словами, шум навколо цієї ідеї дійшов до Кремля й вплинув на готовність Путіна на зустріч із Трампом. Однак якщо під час перемовин виявиться, що Путін не готовий домовлятися, у Трампа залишиться небагато варіантів — і, ймовірно, він буде змушений передати Україні "Томагавки", щоб відповісти на безповоротність позиції Путіна.

Як вже писали "Коментарі", російські війська кардинально змінили підхід до атак на енергетичну систему України. Як повідомив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скибицький під час форуму РБК-Україна "Енергія, що тримає Україну", нині головною метою агресора стало створення так званої буферної зони в прикордонних регіонах.