Війна з Росією Кремль атакує Україну з новою підступністю: озвучено тривожний сценарій
commentss НОВИНИ Всі новини

Кремль атакує Україну з новою підступністю: озвучено тривожний сценарій

Коли російський диктатор Володимир Путін згадував про буферну зону, саме з ідеї створення буферної та санітарної зони розпочалися атаки на територію України.

20 жовтня 2025, 15:35
Автор:
Клименко Елена

Російські війська кардинально змінили підхід до атак на енергетичну систему України. Як повідомив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скибицький під час форуму РБК-Україна "Енергія, що тримає Україну", нині головною метою агресора стало створення так званої буферної зони в прикордонних регіонах.

Кремль атакує Україну з новою підступністю: озвучено тривожний сценарій

Фото: з відкритих джерел

За його словами, замість очікуваного сценарію масованих ракетних ударів по ТЕС у період сильних морозів, як це було раніше, у 2025 році РФ розпочала атаки саме з прикордонних областей — зокрема по Сумщині, Харківщині та Чернігівщині.

Скибицький наголосив: коли Путін публічно згадував про буферну зону, саме тоді й розпочалася активна фаза знищення інфраструктури на українській території. За його словами, під термінами "буферна" та "санітарна" зона Росія має на увазі повне руйнування об'єктів життєзабезпечення — теплопостачання, електрики та комунікацій — для примусового виселення місцевого населення.

Він також зазначив, що ворог більше не застосовує тактику одночасних ударів по всій території України, як це було в жовтні 2022 року. Натомість обираються конкретні цілі в окремих регіонах, які знищуються до стану повної непридатності для відновлення.

Окрему увагу росіяни приділяють підстанціям на 110 кВ, по яких раніше не завдавали ударів. Вони ретельно відстежують їхній стан, аналізують наслідки атак і проводять додаткову розвідку, щоб повністю вивести ці об'єкти з ладу.

"Коментарі" вже писали, що російський диктатор Володимир Путін настільки занепокоївся самою згадкою про передачу Україні "Томагавків", що це вже стало для нього джерелом тривог. Разом із тим, намагаючись прогресувати щодо Донбасу, він тестує, наскільки світові лідери та сама Україна готові на діалог і компроміси, заявив у коментарі УНІАН голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.



