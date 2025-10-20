Кремль атакует Украину с новой коварностью: озвучен тревожный сценарий

Российские войска кардинально изменили подход к атакам на энергетическую систему Украины. Как сообщил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий во время форума РБК-Украина "Энергия, держащая Украину", в настоящее время главной целью агрессора стало создание так называемой буферной зоны в приграничных регионах.

Фото: из открытых источников

По его словам, вместо ожидаемого сценария массированных ракетных ударов по ТЭС в период сильных морозов, как это было раньше, в 2025 году РФ приступила к атакам именно из приграничных областей — в частности по Сумщине, Харьковщине и Черниговщине.

Скибицкий подчеркнул, что когда Путин публично упоминал о буферной зоне, именно тогда и началась активная фаза уничтожения инфраструктуры на украинской территории. По его словам, под терминами "буферная" и "санитарная" зона Россия подразумевает полное разрушение объектов жизнеобеспечения – теплоснабжения, электричества и коммуникаций – для принудительного выселения местного населения.

Он также отметил, что враг больше не применяет тактику одновременных ударов по всей территории Украины, как это было в октябре 2022 года. Избираются конкретные цели в отдельных регионах, которые уничтожаются до состояния полной непригодности для восстановления.

Отдельное внимание россияне уделяют подстанциям на 110 кВ, по которым раньше не наносили ударов. Они тщательно отслеживают их состояние, анализируют последствия атак и проводят дополнительную разведку, чтобы полностью вывести эти объекты из строя.

"Комментарии" уже писали , что российский диктатор Владимир Путин настолько обеспокоился самым упоминанием о передаче Украине "Томагавков", что это уже стало для него источником тревог. Вместе с тем, пытаясь прогрессировать по Донбассу, он тестирует, насколько мировые лидеры и сама Украина готовы на диалог и компромиссы, заявил в комментарии УНИАН председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.