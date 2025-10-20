Возможный визит Зеленского в Будапешт станет ударом для Украины: неожиданная причина

Если на встрече в Будапеште, где примут участие президент США Дональд Трамп и российский правитель Владимир Путин, появится украинский президент Владимир Зеленский, ни одна из сторон вряд ли пойдет на уступки, считает глава ВОО "Украина в НАТО" Юрий Романюк.

По его словам, не следует ожидать, что Украина отдаст Донецкую область в ее административных границах даже в обмен на части Херсонской или Запорожской областей.

Романюк подчеркнул, что Путину нужна хоть какая-то символическая победа, чтобы показать обществу, что война имела смысл на фоне больших человеческих потерь в РФ и дипломатических неудач в других регионах. Поэтому переговоры держатся в тупике, даже если стороны сядут за стол вдвоем или втроем. По его версии, Зеленский мог бы потребовать от Путина прекращения войны, угрожая дальнейшим уничтожением инфраструктуры РФ в европейской части; в то же время, президент Украины согласился бы прекратить обстрелы России только после окончательного прекращения боевых действий. По мнению Романюка, вопрос репараций и возвращение детей остается обособленным и бесспорным, а тема поставок "Томагавков" отодвигается на длительное время, пока Трамп не вытеснит от Путина четкий ответ.

Эксперт отметил, что именно для давления на Кремль и был раскручен сценарий с "Томагавками" — как инструмент шантажа и психологического влияния, чтобы заставить Путина сесть за переговоры. По его словам, шум вокруг этой идеи дошел до Кремля и повлиял на готовность Путина на встречу с Трампом. Однако, если во время переговоров окажется, что Путин не готов договариваться, у Трампа останется немного вариантов — и, вероятно, он будет вынужден передать Украине "Томагавки", чтобы ответить на необратимость позиции Путина.

