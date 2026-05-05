Президент України Володимир Зеленський оголосив режим тиші з опівночі 6 травня, підкреслюючи пріоритет збереження життів над символічними датами. При цьому Росія раніше оголосила перемир’я на 8 та 9 травня, однак не надала відповіді на пропозицію президента України. Фактично Зеленський запропонував Путіну безстрокове перемир’я. Чи дотримається Росія режиму тиші з 6 травня, портал “Коментарі” запитав у ШІ.

Чат-бот Chat GPT зазначає, що ймовірніше за все, Росія не дотримається повноцінного режиму тиші 6 травня. Можливе часткове зниження інтенсивності бойових дій на окремих напрямках, але не повне припинення вогню.

Ініціатива України має більше політичний та гуманітарний характер, ніж реальний шанс на стабільне припинення бойових дій. Поточна логіка війни, заяви Кремля та попередній досвід перемир’їв свідчать, що Росія навряд чи погодиться на повну тишу без власних умов. Тож очікувати системного дотримання режиму тиші 6 травня не варто, а ризик локальних порушень залишається високим.

Чат-бот Gemini відповів, що Путін не дотримається режиму тиші у повному обсязі з 6 травня. Ймовірно, РФ продовжить обстріли до 8 травня, намагаючись зберегти ініціативу та виставити Україну порушником перед своїм святковим перемир'ям. Аргументи щодо недотримання тиші Путіним базуються на історичній деструктивності російської дипломатії, пояснив чат-бот. Відсутність офіційної згоди Кремля на українські часові рамки свідчить про намір діяти виключно за власним сценарієм. Повна тиша можлива лише як випадковий збіг обставин. Російська стратегія полягає у використанні пауз для шантажу, а не для гуманітарних цілей.

Чат-бот Deepseek прогнозує, що Путін не дотримається режиму тиші, запропонованого Зеленським. Російська сторона або проігнорує його, або використає для підготовки подальших атак. ШІ очікує провокації та порушення вже в перші години після 00:00 6 травня. Ініціатива Зеленського демонструє готовність України до миру, але історичний досвід свідчить, що поки Путін вдається до погроз та ракетних ударів, покладатися на його порядність не варто. А реальне перемир'я можливе лише під міжнародним контролем.

Чат-бот Grok стверджує, що Путін навряд чи дотримається режиму тиші з 6 травня. Ймовірніше, Росія обмежиться символічною паузою навколо 9 травня або продовжить удари під приводами "відповіді". Без реальних механізмів верифікації та гарантій така ініціатива буде черговим елементом інформаційної війни. Пропозиція Зеленського демонструє готовність України до деескалації та ставить Москву перед вибором: або підтвердити мирні наміри, або викрити маніпулятивність своїх заяв. Наразі шанси на справжню тишу мінімальні, тому що логіка Кремля диктується не гуманізмом, а розрахунком на військову перевагу. Подальші дні покажуть, чи здатна Росія перейти від слів до реальних кроків.

У підсумку - Путіну не вірить навіть штучний інтелект. І хоча лідер Росії неодноразово заявляв про готовність завершити війну, на ділі, він навряд чи дотримається перемир’я, яке запропонував Зеленський. Одностайну відповідь дали всі популярні ШІ. Чат-боти пояснюють, що всі заяви Москви про тишу треба сприймати як тактичну хитрість для захисту символічних заходів у Москві. Україна ж, ініціюючи режим тиші раніше, перекладає відповідальність за подальшу ескалацію на Кремль перед очима світової спільноти. Це важливий репутаційний крок, який викриває справжні наміри ворога.

