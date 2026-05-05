Президент Украины Владимир Зеленский объявил режим тишины с полночи 6 мая, подчеркивая приоритет сохранения жизней над символическими датами. При этом Россия ранее объявила перемирие на 8 и 9 мая, однако не дала ответа на предложение президента Украины. Фактически Зеленский предложил Путину бессрочное перемирие. Будет ли придерживаться Россия режима тишины с 6 мая, портал "Комментарии" спросил у ИИ.

Чат-бот Chat GPT отмечает, что вероятнее всего, Россия не придерживается полноценного режима тишины 6 мая. Возможно частичное снижение интенсивности боевых действий в отдельных направлениях, но не полное прекращение огня. Инициатива Украины носит больше политический и гуманитарный характер, чем реальный шанс на стабильное прекращение боевых действий. Текущая логика войны, заявления Кремля и опыт перемирий свидетельствуют, что Россия вряд ли согласится на полную тишину без собственных условий. Так что ожидать системного соблюдения режима тишины 6 мая не стоит, а риск локальных нарушений остается высоким.

Чат-бот Gemini ответил, что Путин не сдержит режим тишины в полном объеме с 6 мая. Вероятно, РФ продолжит обстрел до 8 мая, пытаясь сохранить инициативу и выставить Украину нарушителем перед своим праздничным перемирием. Аргументы по несоблюдению тишины Путиным базируются на исторической деструктивности российской дипломатии, пояснил чат-бот. Отсутствие официального согласия Кремля на украинские временные рамки свидетельствует о намерении действовать исключительно по собственному сценарию. Полная тишина возможна только как случайное стечение обстоятельств. Российская стратегия заключается в использовании пауз для шантажа, а не для гуманитарных целей.

Чат-бот Deepseek прогнозирует, что Путин не придерживается режима тишины, предложенного Зеленским. Российская сторона либо проигнорирует его, либо использует для подготовки дальнейших атак. ИИ ожидает провокации и нарушения уже в первые часы после 00:00 6 мая. Инициатива Зеленского демонстрирует готовность Украины к миру, но исторический опыт свидетельствует, что пока Путин прибегает к угрозам и ракетным ударам, полагаться на его порядочность не стоит. А реальное перемирие возможно только под международным контролем.

Чат-бот Grok утверждает, что Путин вряд ли придерживается режима тишины с 6 мая. Вероятнее всего, Россия ограничится символической паузой вокруг 9 мая или продолжит удары под предлогами "ответа". Без реальных механизмов верификации и гарантий такая инициатива станет очередным элементом информационной войны. Предложение Зеленского демонстрирует готовность Украины к деэскалации и ставит Москву перед выбором: либо подтвердить мирные намерения, либо разоблачить манипулятивность своих заявлений. Пока шансы на настоящую тишину минимальны, потому что логика Кремля диктуется не гуманизмом, а расчетом на военное превосходство. Последующие дни покажут, способна ли Россия перейти от слов к реальным шагам.

В итоге – Путину не верит даже искусственный интеллект. И хотя лидер России неоднократно заявлял о готовности завершить войну, на деле, он вряд ли придерживается перемирия, предложенного Зеленским. Единодушный ответ дали все популярные ИИ. Чат-боты объясняют, что все заявления Москвы о тишине следует воспринимать как тактическую хитрость для защиты символических мер в Москве. Украина же, инициируя режим тишины раньше, переводит ответственность за дальнейшую эскалацию на Кремль перед глазами мирового сообщества. Это важный репутационный шаг, разоблачающий истинные намерения врага.

