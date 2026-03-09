Рейтинг країн за імпортом зброї: яке місце посіла Україна

Україна очолила світовий рейтинг імпортерів озброєння. За даними нової доповіді Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI), у 2021-2025 роках Україна отримала 9,7% від усього світового імпорту основних видів зброї.

Україна стала найбільшим імпортером зброї у світі. Фото з відкритих джерел

Як пише SIPRI, Україна зробила різкий приріст імпорту зброї порівняно з попереднім періодом. У 2016-2020 роках частка України становила лише 0,1%, тоді як у період 2021-2025 років Україна отримала 9,7%. Така зміна пов’язана передусім з повномасштабним вторгненням Росії у лютому 2022 року, після якого десятки держав почали активно постачати Києву військову допомогу.

За даними SIPRI, від початку великої війни щонайменше 36 країн передали Україні різні види озброєнь. Найбільшим постачальником стали Сполучені Штати Америки. На них припадає 41% українського імпорту зброї. Далі йдуть Німеччина — 14% та Польща — 9,4%.

Однак у 2025 році обсяги військової допомоги для України дещо зменшилися порівняно з попередніми роками. Аналітики SIPRI пов’язують це насамперед зі скороченням американської військової підтримки. Водночас зростання рівня секретності щодо експорту озброєнь із США ускладнює точні оцінки реальних поставок.

Попри це, міжнародна підтримка України залишається значною. У 2025 році щонайменше 25 держав погодилися закуповувати американське озброєння спеціально для передачі Україні. Йдеться, зокрема, про ракети протиповітряної оборони та керовані авіабомби.

Рейтинг країн за імпортом зброї від SIPRI:

1. Україна — 9.7%

2. Індія – 8,2%

3. Саудівська Аравія – 6,8%

4. Катар – 6,4%

5. Пакистан – 4,2%

6. Японія – 3,9%

7. Польща – 3,6%

8. США – 2,9%

9. Кувейт – 2,8%

10. Австралія – 2,8%

