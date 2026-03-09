Рейтинг стран по импорту оружия: какое место заняла Украина

Украина возглавила мировой рейтинг импортеров вооружения. По данным нового доклада Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), в 2021-2025 годах Украина получила 9,7% всего мирового импорта основных видов оружия.

Украина стала самым крупным импортером оружия в мире. Фото из открытых источников

Как пишет SIPRI, Украина произвела резкий прирост импорта оружия по сравнению с предыдущим периодом. В 2016-2020 годах доля Украины составляла всего 0,1%, тогда как в период 2021-2025 годов Украина получила 9,7%. Такое изменение связано, прежде всего, с полномасштабным вторжением России в феврале 2022 года, после которого десятки государств начали активно поставлять Киеву военную помощь.

По данным SIPRI, с начала великой войны по меньшей мере 36 стран передали Украине разные виды вооружений. Крупнейшим поставщиком стали США. На них приходится 41% украинского импорта оружия. Далее следуют Германия – 14% и Польша – 9,4%.

Однако в 2025 году объемы военной помощи для Украины несколько снизились по сравнению с предыдущими годами. Аналитики SIPRI связывают это, прежде всего, с сокращением американской военной поддержки. В то же время рост уровня секретности экспорта вооружений из США затрудняет точные оценки реальных поставок.

Тем не менее, международная поддержка Украины остается значительной. В 2025 году минимум 25 государств согласились закупать американское вооружение специально для передачи Украине. Речь идет, в частности, о ракетах противовоздушной обороны и управляемых авиабомбах.

Рейтинг стран по импорту оружия от SIPRI:

1. Украина – 9.7%

2. Индия – 8,2%

3. Саудовская Аравия – 6,8%

4. Катар – 6,4%

5. Пакистан – 4,2%

6. Япония – 3,9%

7. Польша – 3,6%

8. США – 2,9%

9. Кувейт – 2,8%

10. Австралия – 2,8%

