Рейтинг стран по импорту оружия: какое место заняла Украина
commentss НОВОСТИ Все новости

Рейтинг стран по импорту оружия: какое место заняла Украина

Украина возглавила мировой рейтинг импортеров вооружения за 2021-2025 годы с долей 9,7%.

9 марта 2026, 08:55
Автор:
avatar

Slava Kot

Украина возглавила мировой рейтинг импортеров вооружения. По данным нового доклада Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), в 2021-2025 годах Украина получила 9,7% всего мирового импорта основных видов оружия.

Рейтинг стран по импорту оружия: какое место заняла Украина

Украина стала самым крупным импортером оружия в мире. Фото из открытых источников

Как пишет SIPRI, Украина произвела резкий прирост импорта оружия по сравнению с предыдущим периодом. В 2016-2020 годах доля Украины составляла всего 0,1%, тогда как в период 2021-2025 годов Украина получила 9,7%. Такое изменение связано, прежде всего, с полномасштабным вторжением России в феврале 2022 года, после которого десятки государств начали активно поставлять Киеву военную помощь.

По данным SIPRI, с начала великой войны по меньшей мере 36 стран передали Украине разные виды вооружений. Крупнейшим поставщиком стали США. На них приходится 41% украинского импорта оружия. Далее следуют Германия – 14% и Польша – 9,4%.

Однако в 2025 году объемы военной помощи для Украины несколько снизились по сравнению с предыдущими годами. Аналитики SIPRI связывают это, прежде всего, с сокращением американской военной поддержки. В то же время рост уровня секретности экспорта вооружений из США затрудняет точные оценки реальных поставок.

Тем не менее, международная поддержка Украины остается значительной. В 2025 году минимум 25 государств согласились закупать американское вооружение специально для передачи Украине. Речь идет, в частности, о ракетах противовоздушной обороны и управляемых авиабомбах.

Рейтинг стран по импорту оружия от SIPRI:

  • 1. Украина – 9.7%
  • 2. Индия – 8,2%
  • 3. Саудовская Аравия – 6,8%
  • 4. Катар – 6,4%
  • 5. Пакистан – 4,2%
  • 6. Япония – 3,9%
  • 7. Польша – 3,6%
  • 8. США – 2,9%
  • 9. Кувейт – 2,8%
  • 10. Австралия – 2,8%

Источник: https://www.sipri.org/sites/default/files/2026-03/fs_2603_at_2025.pdf
