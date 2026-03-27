Рейтинг довіру: кому українці довіряють більш за все

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов демонструє один із найвищих рівнів довіри серед українців.

Довіра українців до Буданова

Про це свідчать результати соціологічного опитування Центру SOCIS.

За даними дослідження, рівень особистої довіри до Буданова становить 60,3%. Різниця між ним і Валерієм Залужним складає лише 1,3%, що перебуває в межах статистичної похибки у 2,5%.

Соціологи також оцінили електоральний потенціал. У разі проведення президентських виборів серед альтернативних кандидатів 22,7% опитаних готові підтримати саме Буданова. Для Залужного цей показник становить 17,5%.

У контексті можливих парламентських виборів умовна політична сила, пов’язана з Будановим, може отримати 15,3% підтримки.

Серед інших політичних проєктів, які демонструють високі результати, називають сили, пов’язані з Віталій Кім, Ігор Терехов та Данило Гетманцев — їх підтримують 13,7% опитаних.

Партія Слуга народу має 11,5% підтримки, Європейська солідарність — 8,9%, а партія "Азов" — близько 6%.

Опитування проводилося з 12 по 18 березня 2026 року серед 1204 респондентів із використанням квотної стратифікованої вибірки.

