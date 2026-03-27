Рейтинг доверия: кому украинцы доверяют больше всего

Ткачова Марія
Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов демонстрирует один из самых высоких уровней доверия среди украинцев.
Доверие украинцев к Буданову
Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса Центра SOCIS.
По данным исследования, уровень личного доверия к Буданову составляет 60,3%. Разница между ним и Валерием Залужным составляет всего 1,3%, что находится в пределах статистической погрешности в 2,5%.
Социологи также оценили электоральный потенциал. В случае проведения президентских выборов среди альтернативных кандидатов, 22,7% опрошенных готовы поддержать именно Буданова. Для Залужного этот показатель составляет 17,5%.
В контексте возможных парламентских выборов условная политическая сила, связанная с Будановым, может получить 15,3% поддержки.
Среди других политических проектов, которые демонстрируют высокие результаты, называют силы, связанные с Виталием Ким , Игорем Тереховым и Даниил Гетманцев — их поддерживают 13,7% опрошенных.
Партия Слуга народа имеет 11,5% поддержки, Европейская солидарность – 8,9%, а партия "Азов" – около 6%.
Опрос проводился с 12 по 18 марта 2026 среди 1204 респондентов с использованием квотной стратифицированной выборки.