Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов демонстрирует один из самых высоких уровней доверия среди украинцев.

Доверие украинцев к Буданову

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса Центра SOCIS.

По данным исследования, уровень личного доверия к Буданову составляет 60,3%. Разница между ним и Валерием Залужным составляет всего 1,3%, что находится в пределах статистической погрешности в 2,5%.

Социологи также оценили электоральный потенциал. В случае проведения президентских выборов среди альтернативных кандидатов, 22,7% опрошенных готовы поддержать именно Буданова. Для Залужного этот показатель составляет 17,5%.

В контексте возможных парламентских выборов условная политическая сила, связанная с Будановым, может получить 15,3% поддержки.

Среди других политических проектов, которые демонстрируют высокие результаты, называют силы, связанные с Виталием Ким , Игорем Тереховым и Даниил Гетманцев — их поддерживают 13,7% опрошенных.

Партия Слуга народа имеет 11,5% поддержки, Европейская солидарность – 8,9%, а партия "Азов" – около 6%.

Опрос проводился с 12 по 18 марта 2026 среди 1204 респондентов с использованием квотной стратифицированной выборки.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что российский военный автор Z-канала "БурятияТакПобедим" заявил о значительных ежедневных потерях среди личного состава армии РФ и признал кардинальное изменение характера современной войны.

По его словам, потери российских войск настолько велики, что каждый день могут достигать уровня целой бригады. Он также отметил, что в условиях нынешних боевых действий ценность жизни военнослужащего существенно снизилась. Блогер сравнивает нынешнюю войну с предыдущими конфликтами, в частности, войнами в Чечне, которые, по его словам, имели другой характер ведения боевых действий. Там, как он отмечает, основную роль играли стрелковые бои, разведка и минирование, а встреча с техникой была редкой.

