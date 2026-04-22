Репресії без кінця: у Росії вже вчетверте судитимуть кримського активіста Приходька

У Росії готують новий судовий процес проти кримського політв’язня Олега Приходька – це вже четверта справа проти нього, і цього разу звинувачення можуть обернутися довічним ув’язненням.

У Росії вчетверте судитимуть кримського політв’язня Приходька

Як повідомляють "Коментарі", про це пише російське видання "Медіазона".

Чергове обвинувачення з ризиком довічного терміну

До Південного окружного військового суду надійшла нова кримінальна справа проти 67-річного активіста. Йому інкримінують одразу дві статті – “сприяння тероризму” та “підбурювання до державної зради”.

Обидва обвинувачення передбачають найсуворіше покарання – аж до довічного позбавлення волі. Це різко підвищує ризики для Приходька, який і без того вже тривалий час перебуває під тиском російської репресивної системи.

Донос як основа справи

Підставою для відкриття нової справи став донос співкамерника. За його словами, Приходько нібито закликав російських військових здаватися в полон ЗСУ замість участі у війні проти України.

Правозахисники неодноразово наголошували, що подібні свідчення часто використовуються у політично вмотивованих справах і можуть бути отримані під тиском або в обмін на пом’якшення умов утримання.

Хто такий Олег Приходько

Олег Приходько – мешканець міста Саки в окупованому Криму, коваль і майстер художнього металу. Він відкрито виступав проти окупації півострова та підтримував Україну, що зробило його мішенню для переслідувань.

Його затримали ще у 2019 році. Тоді російські силовики звинуватили його у підготовці теракту та виготовленні вибухівки. Під час обшуку нібито знайшли тротилову шашку, однак сам Приходько наполягав, що доказ підкинули.

Як розгорталася справа

За версією ФСБ, активіст начебто планував підірвати адміністративну будівлю в Саках. Згодом до справи додали нові звинувачення – підготовку підпалу російського консульства у Львові та зберігання вибухових речовин.

У 2021 році суд засудив його до 5 років позбавлення волі. Проте на цьому переслідування не завершилося – нові справи почали з’являтися одна за одною.

Системна практика переслідувань

Експерти наголошують, що подібні багаторазові судові процеси є частиною ширшої практики тиску на політичних в’язнів. Повторні обвинувачення дозволяють фактично тримати людину за ґратами необмежений час.

Особливо це стосується активістів із Криму, які відкрито виступали проти окупації або підтримували Україну.

Що це означає

Ситуація з Олегом Приходьком демонструє, як репресивна система може використовувати судові механізми для тривалого переслідування. Нові обвинувачення, засновані на сумнівних свідченнях, лише посилюють ризик винесення максимально суворого вироку.

