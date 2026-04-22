Репрессии без конца: в России уже в четвертый раз будут судить крымского активиста Приходько

В России готовят новый судебный процесс против крымского политзаключенного Олега Приходько – это уже четвертое дело против него, и на этот раз обвинения могут обернуться пожизненным заключением.

В России в четвертый раз будут судить крымского политзаключенного Приходько

Как сообщают " Комментарии ", об этом пишет российское издание "Медиазона".

Очередное обвинение с риском пожизненного срока

В Южный окружной военный суд поступило новое уголовное дело против 67-летнего активиста. Ему инкриминируют сразу две статьи — "содействие терроризму" и "подстрекательство к государственной измене".

Оба обвинения предусматривают строжайшее наказание – вплоть до пожизненного лишения свободы. Это резко повышает риски для Приходько, который и так уже долгое время находится под давлением российской репрессивной системы.

Донос как основа дела

Основанием для открытия нового дела стал донос сокамерщика. По его словам, Приходько якобы призвал российских военных сдаваться в плен ВСУ вместо участия в войне против Украины.

Правозащитники неоднократно отмечали, что подобные показания часто используются в политически мотивированных делах и могут быть получены под давлением или в обмен на смягчение условий содержания.

Кто такой Олег Приходько

Олег Приходько – житель города Саки в оккупированном Крыму, кузнец и мастер художественного металла. Он выступал против оккупации полуострова и поддерживал Украину, что сделало его мишенью для преследований.

Он был задержан еще в 2019 году. Тогда российские силовики обвинили его в подготовке теракта и изготовлении взрывчатки. Во время обыска якобы обнаружили тротиловую шашку, однако сам Приходько настаивал, что доказательство подбросили.

Как разворачивалось дело

По версии ФСБ, активист вроде бы планировал взорвать административное здание в Саках. Впоследствии к делу прибавили новые обвинения – подготовку поджога российского консульства во Львове и хранение взрывчатых веществ.

В 2021 году суд приговорил его к 5 годам лишения свободы. Однако на этом преследование не завершилось – новые дела начали появляться одно за другим.

Системная практика преследований

Эксперты отмечают, что подобные многократные судебные процессы являются частью более широкой практики давления на политических заключенных. Повторные обвинения позволяют фактически держать человека за решеткой неограниченное время.

Особенно это касается активистов из Крыма, которые открыто выступали против оккупации или поддерживали Украину.

Что это значит

Ситуация с Олегом Приходько демонстрирует, как репрессивная система может использовать судебные механизмы для длительного преследования. Новые обвинения, основанные на сомнительных показаниях, лишь усугубляют риск вынесения максимально строгого приговора.

