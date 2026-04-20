23 роки у неволі: на Львівщині чоловіка перетворили на “невидимого раба” без прав і зарплати

На Львівщині правоохоронці розслідують резонансну справу, яка шокує масштабами та тривалістю. У місті Городок чоловік понад два десятиліття жив у фактичному рабстві – без зарплати, документів і права самостійно розпоряджатися власним життям.

На Львівщині викрили багаторічне рабство: чоловіка утримували без свободи понад два десятиліття

Як повідомляють "Коментарі", про це інформує Офіс генерального прокурора. За даними слідства, місцевий підприємець утримував чоловіка у стані примусової праці протягом 23 років, використовуючи його як безкоштовну робочу силу.

Як людина опинилася у пастці

Історія почалася ще у 2002 році, коли родичі звернулися до підприємця з проханням допомогти чоловікові знайти роботу та житло. На той момент йому було 47 років, і близькі сподівалися, що нові умови допоможуть йому стабілізувати життя.

Спочатку все виглядало як звичайна домовленість: робота по господарству з оплатою та проживанням. Однак із часом ситуація кардинально змінилася. Обіцяна зарплата зникла, а разом із нею — і можливість вільно залишити місце роботи.

Життя без свободи і гідності

За інформацією слідства, чоловіка фактично ізолювали. У нього забрали документи, обмежили пересування та змушували щодня виконувати важку фізичну працю.

Йдеться про різні види робіт – від будівництва до догляду за господарством: рубання дров, косіння трави, обробіток землі. У теплу пору року його перевозили на іншу територію, де він охороняв об’єкти та доглядав за тваринами без будь-якої оплати.

Єдиною “винагородою” були мінімальні умови для виживання: їжа, іноді готові страви та цигарки.

Умови, які шокують

Умови проживання, за даними правоохоронців, були вкрай тяжкими. У Городку чоловік мешкав у господарській будівлі з буржуйкою, яка не забезпечувала нормального тепла. Приміщення не мало водопостачання, підлога була бетонною, а двері — зі щілинами.

Ще гіршою ситуація була на території господарства, де його переселяли у теплий сезон. Там він жив у металевому контейнері без вікон, електрики, води та каналізації. Воду доводилося брати з джерела, а гігієнічні умови фактично були відсутні.

Крім того, слідство встановило, що роботодавець ігнорував проблеми зі здоров’ям чоловіка, а у випадку невдоволення застосовував фізичну силу та психологічний тиск.

Як вдалося звільнити потерпілого

Лише у вересні 2025 року правоохоронці змогли припинити багаторічну експлуатацію. Інформація про можливе порушення надійшла до міграційної поліції, після чого було проведено перевірку і відкрито кримінальне провадження.

На цей момент потерпілому вже 71 рік. Медики діагностували у нього хронічні серцево-судинні захворювання, травми та серйозні проблеми із загальним станом здоров’я. Психіатрична експертиза також підтвердила погіршення емоційного стану та соціальної адаптації.

Наразі чоловік перебуває у геріатричному пансіонаті, де отримує необхідну допомогу та підтримку.

Що загрожує підозрюваному

Підприємцю вже оголошено підозру у торгівлі людьми. Слідство триває, і правоохоронці встановлюють усі обставини справи, включно з можливими додатковими епізодами порушень.

Цей випадок став одним із найгучніших прикладів сучасної трудової експлуатації в Україні, який демонструє, що подібні злочини можуть залишатися непоміченими роками.

