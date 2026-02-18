Рабство під Києвом: людей били, кололи седативними і змушували працювати під виглядом «реабілітації»

На Київщині викрито схему, яка більше нагадує сучасне трудове рабство, ніж "допомогу залежним". Про це повідомляє Національна поліція України. Правоохоронці заявили про ліквідацію організованої групи, яка під прикриттям реабілітаційного центру незаконно утримувала та експлуатувала десятки людей.

На Київщині викрили організовану групу, яка утримувала 58 осіб у псевдореабілітаційному центрі та примушувала до тяжкої праці

За інформацією слідства, кримінальну схему організував керівник громадської організації. До справи він залучив співзасновника як "праву руку", трьох осіб, які виконували функції наглядачів-охоронців, а також ще дев’ятьох учасників. Усього, за даними поліції, 58 людей утримували в умовах ізоляції.

Потерпілих насильно поміщали до так званого "реабілітаційного центру", обмежували свободу пересування та спілкування, фактично позбавляли можливості залишити територію. Людей залякували, застосовували психологічний тиск і систематичні побої. Окрім цього, зловмисники силоміць вводили їм седативні препарати.

За даними правоохоронців, утримуваних примушували до тяжкої фізичної праці: обробки земельних ділянок, будівельних робіт, заготівлі деревини. За використання примусової праці організатори отримували гроші від замовників, перетворивши "реабілітацію" на прибутковий бізнес.

Оперативники Департаменту міграційної поліції спільно з кіберполіцією та слідчими ГУНП у Київській області, за силової підтримки спецпідрозділів, провели низку санкціонованих обшуків. У приміщенні центру, за місцями проживання та в автомобілях фігурантів вилучено документацію, електронні носії, печатки, реєстраційні документи фіктивних підприємств, транспортні засоби, телефони, готівку, сильнодіючі лікарські засоби та навіть незареєстровану вогнепальну зброю.

Під час документування злочину правоохоронці врятували 16 потенційних жертв торгівлі людьми, серед них — один неповнолітній. Наразі постраждалим надають допомогу за участі представників Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, соціальних служб і громадських організацій. Також вирішується питання щодо надання їм статусу постраждалих від торгівлі людьми.

Трьом учасникам групи вже повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 149 КК України — торгівля людьми та ч. 2 ст. 127 КК України — катування. Усіх фігурантів затримано. Санкція статей передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває, процесуальне керівництво здійснює Київська обласна прокуратура.

Правоохоронці наголошують: під виглядом благодійності та "допомоги залежним" може ховатися жорстока експлуатація. Громадян закликають перевіряти діяльність подібних закладів і повідомляти про підозрілі факти до поліції.

