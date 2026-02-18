logo_ukra

Довічне за відмову від ісламу: в Афганістані таліби запровадили нове покарання лише для жінок
commentss НОВИНИ Всі новини

Довічне за відмову від ісламу: в Афганістані таліби запровадили нове покарання лише для жінок

Підписаний у січні 2026 року документ встановлює довічне позбавлення волі та систематичні тілесні покарання для жінок, обвинувачених у віровідступництві, без аналогічної норми для чоловіків.

18 лютого 2026, 12:47
Автор:
avatar

Проніна Анна

В Афганістані режим талібів запровадив довічне ув’язнення для жінок, яких визнають винними у відмові від ісламу. Про це повідомляє Rawadari.org із посиланням на новий кримінально-процесуальний кодекс Ісламського Емірату Афганістан.

Довічне за відмову від ісламу: в Афганістані таліби запровадили нове покарання лише для жінок

Новий кримінально-процесуальний кодекс Ісламського Емірату передбачає ув’язнення до кінця життя та регулярні тілесні покарання для атеїсток

Документ був підписаний еміром талібів Хібатуллою Ахундзаде 7 січня 2026 року. Відповідно до статті 58 нового кодексу, жінка, визнана віровідступницею, засуджується до довічного позбавлення волі. Окрім цього, передбачено регулярне тілесне покарання — десять ударів батогом кожні три дні протягом усього терміну ув’язнення.

У тексті кодексу зазначено, що таке покарання застосовується "з метою примусити до прийняття ісламу". Правозахисники звертають увагу на те, що аналогічна норма щодо чоловіків у документі відсутня. Таким чином, покарання за віровідступництво встановлюється виключно за статевою ознакою, що, на думку міжнародних спостерігачів, прямо суперечить базовим принципам рівності та прав людини.

Новий кодекс Ісламського Емірату Афганістан фактично кодифікує жорсткі релігійні норми в системі кримінального судочинства. З моменту повернення талібів до влади у 2021 році становище жінок у країні суттєво погіршилося: їм обмежили доступ до освіти, праці, пересування без супроводу чоловіка та участі в публічному житті. Запровадження довічного ув’язнення за відмову від релігії стало черговим кроком у напрямку посилення контролю над жінками.

Правозахисні організації наголошують, що положення про регулярні тілесні покарання можуть становити форму катування або нелюдського поводження. Окремо підкреслюється, що факт примусу до зміни переконань через систематичне фізичне насильство є грубим порушенням міжнародних зобов’язань у сфері прав людини.

Станом на зараз офіційних коментарів від представників режиму щодо міжнародної реакції на нові норми не надходило. Водночас правозахисники закликають міжнародну спільноту посилити моніторинг ситуації та тиск на керівництво країни.

