Країна-сусід Росії готується завдати потужного удару по Путіну: прийняте історичне рішення

Естонія не виключає можливості розміщення на своїй території ядерної зброї союзників у разі потреби. Про це заявив міністр закордонних справ країни Маргус Тсахкна в ефірі ERR, коментуючи тему ядерного стримування та безпеки Європи.

Фото: з відкритих джерел

За словами Тсахкни, Європі не слід однозначно відкидати ідею застосування ядерного стримування для протидії потенційній агресії. Міністр підкреслив, що, якщо НАТО вважатиме розміщення ядерної зброї на території Естонії необхідним для реалізації оборонних планів, країна готова розглянути такий крок.

"Ми не проти розміщення ядерної зброї на нашій території. У нас немає такої доктрини, яка б виключала це, якщо НАТО вважатиме за необхідне відповідно до наших планів оборони розмістити, наприклад, ядерну зброю і на нашій території", – зазначив Тсахкна.

Раніше видання Bloomberg повідомляло, що Європа обговорює можливість створення власного ядерного стримування на фоні нестабільності у США. Наразі лише дві країни в Європі мають ядерну зброю – Великобританія та Франція.

На цьому тлі про доцільність розгляду власних ядерних арсеналів заявив і президент Польщі Кароль Навроцький. Він підкреслив, що Польща повинна дотримуватися норм міжнародного права у сфері озброєнь, навіть розглядаючи заходи для протидії зростаючій загрозі з боку Росії.

