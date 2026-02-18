logo

Страна-сосед России готовится нанести мощный удар по Путину: принято историческое решение
НОВОСТИ

Страна-сосед России готовится нанести мощный удар по Путину: принято историческое решение

В Эстонии отсутствует доктрина, запрещающая подобный шаг

18 февраля 2026, 12:25
Автор:
avatar

Клименко Елена

Эстония не исключает возможности размещения на своей территории ядерного оружия союзников в случае необходимости. Об этом заявил министр иностранных дел страны Маргус Тсахкна в эфире ERR, комментируя тему ядерного сдерживания и безопасности Европы.

Страна-сосед России готовится нанести мощный удар по Путину: принято историческое решение

Фото: из открытых источников

По словам Тсахкны, Европе не следует однозначно исключать идею применения ядерного сдерживания для противодействия потенциальной агрессии. Министр подчеркнул, что, если НАТО сочтет размещение ядерного оружия на территории Эстонии необходимым для реализации оборонных планов, страна готова рассмотреть такой шаг.

"Мы не против размещения ядерного оружия на нашей территории. У нас нет такой доктрины, которая бы исключала это, если НАТО сочтет необходимым в соответствии с нашими планами обороны разместить, например, ядерное оружие и на нашей территории", — отметил Тсахкна.

Ранее издание Bloomberg сообщало, что Европа обсуждает возможность создания собственного ядерного сдерживания на фоне нестабильности в США. Пока только две страны в Европе имеют ядерное оружие – Великобритания и Франция.

На этом фоне о целесообразности рассмотрения своих ядерных арсеналов заявил и президент Польши Кароль Навроцкий. Он подчеркнул, что Польша должна соблюдать нормы международного права в сфере вооружений, даже рассматривая меры по противодействию растущей угрозе со стороны России.

Как уже писали "Комментарии", в канун четвертого года полномасштабной войны Россия оказалась в крайне опасной ситуации. Страна стоит на пороге того, что Максим Калашников, известный российский Z-блогер и самопровозглашенный "раздосадованный патриот", называет "идеальным штормом", когда многочисленные проблемы одновременно сливаются в один серьезный кризис.



