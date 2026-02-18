Пожизненное за отказ от ислама: в Афганистане талибы ввели новое наказание только для женщин

В Афганистане режим талибов ввел пожизненное заключение для женщин, признанных виновными в отказе от ислама. Об этом сообщает Rawadari.org со ссылкой на новый Уголовно-процессуальный кодекс Исламского Эмирата Афганистан.

Новый Уголовно-процессуальный кодекс Исламского Эмирата предусматривает заключение до конца жизни и регулярные телесные наказания для атеисток

Документ был подписан эмиром талибов Хибатуллой Ахундзаде 7 января 2026 года. Согласно статье 58 нового кодекса, женщина, признанная вероотступницей, приговаривается к пожизненному лишению свободы . Кроме этого, предусмотрено регулярное телесное наказание — десять ударов кнутом каждые три дня в течение всего срока заключения.

В тексте кодекса отмечено, что такое наказание применяется "в целях принуждения к принятию ислама". Правозащитники обращают внимание на то, что аналогичная норма в отношении мужчин в документе отсутствует . Таким образом, наказание за вероотступничество устанавливается исключительно по половому признаку, что, по мнению международных наблюдателей, прямо противоречит базовым принципам равенства и прав человека.

Новый кодекс Исламского Эмирата Афганистан фактически кодифицирует жесткие религиозные нормы в системе уголовного судопроизводства. С момента возвращения талибов к власти в 2021 году положение женщин в стране существенно ухудшилось: им ограничили доступ к образованию, труду, передвижению без сопровождения мужчины и участию в публичной жизни. Введение пожизненного заключения за отказ от религии стало очередным шагом по усилению контроля над женщинами.

Правозащитные организации отмечают, что положения о регулярных телесных наказаниях могут составлять форму пыток или бесчеловечного обращения. Отдельно подчеркивается, что факт принуждения к изменению убеждений через систематическое физическое насилие является грубым нарушением международных обязательств в области прав человека.

По состоянию на данный момент официальных комментариев от представителей режима о международной реакции на новые нормы не поступало. В то же время, правозащитники призывают международное сообщество усилить мониторинг ситуации и давление на руководство страны.

