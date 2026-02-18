logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.26

EUR/UAH

51.17

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество права человека Пожизненное за отказ от ислама: в Афганистане талибы ввели новое наказание только для женщин
commentss НОВОСТИ Все новости

Пожизненное за отказ от ислама: в Афганистане талибы ввели новое наказание только для женщин

Подписанный в январе 2026 г. документ устанавливает пожизненное лишение свободы и систематические телесные наказания для женщин, обвиняемых в вероотступничестве, без аналогичной нормы для мужчин.

18 февраля 2026, 12:47
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Проніна Анна

В Афганистане режим талибов ввел пожизненное заключение для женщин, признанных виновными в отказе от ислама. Об этом сообщает Rawadari.org со ссылкой на новый Уголовно-процессуальный кодекс Исламского Эмирата Афганистан.

Пожизненное за отказ от ислама: в Афганистане талибы ввели новое наказание только для женщин

Новый Уголовно-процессуальный кодекс Исламского Эмирата предусматривает заключение до конца жизни и регулярные телесные наказания для атеисток

Документ был подписан эмиром талибов Хибатуллой Ахундзаде 7 января 2026 года. Согласно статье 58 нового кодекса, женщина, признанная вероотступницей, приговаривается к пожизненному лишению свободы . Кроме этого, предусмотрено регулярное телесное наказание — десять ударов кнутом каждые три дня в течение всего срока заключения.

В тексте кодекса отмечено, что такое наказание применяется "в целях принуждения к принятию ислама". Правозащитники обращают внимание на то, что аналогичная норма в отношении мужчин в документе отсутствует . Таким образом, наказание за вероотступничество устанавливается исключительно по половому признаку, что, по мнению международных наблюдателей, прямо противоречит базовым принципам равенства и прав человека.

Новый кодекс Исламского Эмирата Афганистан фактически кодифицирует жесткие религиозные нормы в системе уголовного судопроизводства. С момента возвращения талибов к власти в 2021 году положение женщин в стране существенно ухудшилось: им ограничили доступ к образованию, труду, передвижению без сопровождения мужчины и участию в публичной жизни. Введение пожизненного заключения за отказ от религии стало очередным шагом по усилению контроля над женщинами.

Правозащитные организации отмечают, что положения о регулярных телесных наказаниях могут составлять форму пыток или бесчеловечного обращения. Отдельно подчеркивается, что факт принуждения к изменению убеждений через систематическое физическое насилие является грубым нарушением международных обязательств в области прав человека.

По состоянию на данный момент официальных комментариев от представителей режима о международной реакции на новые нормы не поступало. В то же время, правозащитники призывают международное сообщество усилить мониторинг ситуации и давление на руководство страны.

Читайте также в "Комментариях", что Эстония готовится нанести удар Путину.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости