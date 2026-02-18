Рабство под Киевом: людей избивали, кололи седативными и заставляли работать под видом «реабилитации»

На Киевщине разоблачена схема, больше напоминающая современное трудовое рабство , чем "помощь зависимым". Об этом сообщает Национальная полиция Украины . Правоохранители заявили о ликвидации организованной группы, которая под прикрытием реабилитационного центра незаконно удерживала и эксплуатировала десятки человек.

В Киевской области разоблачили организованную группу, которая содержала 58 человек в псевдореабилитационном центре и принуждала к тяжелому труду

По информации следствия, криминальную схему организовал руководитель общественной организации. К делу он привлек соучредителя как "правую руку", трех человек, выполнявших функции надзирателей-хранителей, а также еще девять участников. Всего, по данным полиции, 58 человек содержались в условиях изоляции .

Пострадавших насильственно помещали в так называемый "реабилитационный центр", ограничивали свободу передвижения и общения, фактически лишали возможности покинуть территорию. Людей устрашали, применяли психологическое давление и систематические побои. Кроме того, злоумышленники насильно вводили им седативные препараты.

По данным правоохранителей, удерживаемых принуждали к тяжелому физическому труду: обработке земельных участков, строительных работ, заготовке древесины. За использование принудительного труда организаторы получали деньги от заказчиков , превратив "реабилитацию" в прибыльный бизнес.

Оперативники Департамента миграционной полиции совместно с киберполицией и следователями ГУНП в Киевской области при силовой поддержке спецподразделений провели ряд санкционированных обысков. В помещении центра, по местам проживания и в автомобилях фигурантов изъята документация, электронные носители, печати, регистрационные документы фиктивных предприятий, транспортные средства, телефоны, наличные средства, сильнодействующие лекарственные средства и даже незарегистрированное огнестрельное оружие .

Во время документирования преступления правоохранители спасли 16 потенциальных жертв торговли людьми, среди них один несовершеннолетний. Пострадавшим оказывают помощь с участием представителей Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, социальных служб и общественных организаций. Также решается вопрос предоставления им статуса пострадавших от торговли людьми.

Трем участникам группы уже сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 149 УК Украины – торговля людьми и ч. 2 ст. 127 УК Украины — пытки. Все фигуранты задержаны. Санкция статей предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Досудебное расследование продолжается, процессуальное руководство осуществляет Киевская областная прокуратура.

Правоохранители отмечают: под видом благотворительности и "помощи зависимым" может скрываться жестокая эксплуатация . Граждан призывают проверять деятельность подобных заведений и сообщать о подозрительных фактах полиции.

