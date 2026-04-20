23 года в неволе: на Львовщине мужчину превратили в "невидимого раба" без прав и зарплаты

Во Львовской области правоохранители расследуют резонансное дело, которое шокирует масштабами и продолжительностью. В городе Городок человек более двух десятилетий жил в фактическом рабстве – без зарплаты, документов и права самостоятельно распоряжаться собственной жизнью.

Во Львовской области разоблачили многолетнее рабство: мужчину удерживали без свободы более двух десятилетий

Как сообщают " Комментарии ", об этом информирует Офис генерального прокурора. По данным следствия, местный предприниматель удерживал мужчину в состоянии принудительного труда в течение 23 лет , используя его в качестве бесплатной рабочей силы.

Как человек оказался в ловушке

История началась еще в 2002 году, когда родственники обратились к предпринимателю с просьбой помочь мужчине найти работу и жилье. В то время ему было 47 лет, и близкие надеялись, что новые условия помогут ему стабилизировать жизнь.

Поначалу все выглядело как обычная договоренность: работа по хозяйству с оплатой и проживанием. Однако с течением времени ситуация кардинально изменилась. Обещанная зарплата исчезла, а вместе с ней и возможность свободно покинуть место работы.

Жизнь без свободы и достоинства

По информации следствия, мужчину фактически изолировали. У него забрали документы, ограничили передвижение и заставляли каждый день выполнять тяжелый физический труд.

Речь идет о разных видах работ – от строительства до ухода за хозяйством: рубка дров, кошение травы, возделывание земли. В теплое время года его перевозили на другую территорию, где он охранял объекты и ухаживал за животными без какой-либо оплаты .

Единственным "вознаграждением" были минимальные условия для выживания: еда, иногда готовые блюда и сигареты.

Шокирующие условия

Условия проживания, по данным правоохранителей, были крайне тяжелыми. В Городке мужчина жил в хозяйственном здании с буржуйкой, которая не обеспечивала нормального тепла. Помещение не имело водоснабжения, пол был бетонным, а дверь со щелями.

Еще хуже ситуация была на территории хозяйства, где его переселяли в тёплый сезон. Там он жил в металлическом контейнере без окон, электричества, воды и канализации . Воду приходилось брать из источника, а гигиенические условия практически отсутствовали.

Кроме того, следствие установило, что работодатель игнорировал проблемы со здоровьем мужчины, а в случае недовольства применял физическую силу и психологическое давление.

Как удалось уволить пострадавшего

Только в сентябре 2025 правоохранители смогли прекратить многолетнюю эксплуатацию. Информация о возможном нарушении поступила в миграционную полицию, после чего была проведена проверка и возбуждено уголовное производство.

К настоящему моменту потерпевшему уже 71 год. Медики диагностировали у него хронические сердечно-сосудистые заболевания, травмы и серьезные проблемы с общим состоянием здоровья . Психиатрическая экспертиза также подтвердила ухудшение эмоционального состояния и социальной адаптации.

Мужчина находится в гериатрическом пансионате, где получает необходимую помощь и поддержку.

Что угрожает подозреваемому

Предпринимателю уже объявлено подозрение в торговле людьми. Следствие продолжается, и правоохранители устанавливают все обстоятельства дела, включая возможные дополнительные эпизоды нарушений.

Этот случай стал одним из самых громких примеров современной трудовой эксплуатации в Украине, демонстрирующий, что подобные преступления могут оставаться незамеченными годами.

Читайте также в "Комментариях", что правоохранители установили факты незаконного содержания 58 человек, принудительного труда, побоев и применения седативных препаратов в псевдореабилитационном центре Киевской области.