Рекордний удар у тил РФ: Сили оборони уразили найбільший НПЗ в Росії

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Недилько Ксения
Сили оборони України досягли зафіксованих рекордно віддалених цілей у глибокому тилу РФ, унаслідок чого атаковано Омський нафтопереробний завод та активовано тривогу в Челябінській області.
Наслідки "далекобійних санкцій" в Омську. Фото: Скриншот з відео
Українські безпілотники здійснили ураження стратегічного об'єкта на території РФ — Омського нафтопереробного заводу, який розташований за більш ніж 2000 кілометрів від українського кордону. Це підприємство вважалося останнім великим НПЗ Росії, поза досяжністю українських засобів.
Омський НПЗ володіє потужністю понад 22 мільйони тонн нафти на рік та постачає бензин, дизельне і авіаційне пальне до Західного Сибіру й Уралу. Внаслідок вибуху на об'єкті спалахнула пожежа, а аеропорт Омська вперше закривали через повітряну загрозу.
Паралельно сирени повітряної тривоги вперше за час повномасштабного вторгнення пролунали у Челябінській області — зокрема у Челябінську, Чебаркулі та Магнітогорську, розташованих орієнтовно за 1800 км від лінії фронту. Сигнал оповіщення транслювали по телебаченню, у вишах студентів відправили до цокольних поверхів, а породіль евакуювали у підвали. Аеропорт Челябінська також тимчасово припиняв роботу, хоча очільник регіону Олексій Текслер подію у своїх публічних ресурсах не коментував.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Служба безпеки України спільно з іншими підрозділами
Сил оборони провела масштабну операцію проти стратегічних об'єктів Росії та
тимчасово окупованого Криму. За інформацією СБУ, серія ударів стала частиною
системної кампанії зі зниження воєнно-економічного потенціалу країни-агресора,
яку українські сили реалізують за дорученням президента Володимира Зеленського.