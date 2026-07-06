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Рекордний удар у тил РФ: Сили оборони уразили найбільший НПЗ в Росії

Паніка у Челябінську та Омську: уражено Омський НПЗ, уперше за лунанням сирен евакуювали студентів та породіль

6 липня 2026, 14:44
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Недилько Ксения

Сили оборони України досягли зафіксованих рекордно віддалених цілей у глибокому тилу РФ, унаслідок чого атаковано Омський нафтопереробний завод та активовано тривогу в Челябінській області.

Рекордний удар у тил РФ: Сили оборони уразили найбільший НПЗ в Росії

Наслідки "далекобійних санкцій" в Омську. Фото: Скриншот з відео

Українські безпілотники здійснили ураження стратегічного об'єкта на території РФ — Омського нафтопереробного заводу, який розташований за більш ніж 2000 кілометрів від українського кордону. Це підприємство вважалося останнім великим НПЗ Росії, поза досяжністю українських засобів.

Рекордний удар у тил РФ: Сили оборони уразили найбільший НПЗ в Росії - фото 2
Рекордний удар у тил РФ: Сили оборони уразили найбільший НПЗ в Росії - фото 2

"Історичний момент, Омський НПЗ — це найбільший НПЗ в РФ, — зазначають моніторингові канали, — і це єдиний НПЗ, до якого ми не могли дотягнутися. Нарешті FP-1 зміг!"

Омський НПЗ володіє потужністю понад 22 мільйони тонн нафти на рік та постачає бензин, дизельне і авіаційне пальне до Західного Сибіру й Уралу. Внаслідок вибуху на об'єкті спалахнула пожежа, а аеропорт Омська вперше закривали через повітряну загрозу.

Рекордний удар у тил РФ: Сили оборони уразили найбільший НПЗ в Росії - фото 2

"Український БПЛА вперше збили над Омською областю, — заявив місцевий губернатор Віталій Хоценко, — наслідки зараз уточнюються".

Паралельно сирени повітряної тривоги вперше за час повномасштабного вторгнення пролунали у Челябінській області — зокрема у Челябінську, Чебаркулі та Магнітогорську, розташованих орієнтовно за 1800 км від лінії фронту. Сигнал оповіщення транслювали по телебаченню, у вишах студентів відправили до цокольних поверхів, а породіль евакуювали у підвали. Аеропорт Челябінська також тимчасово припиняв роботу, хоча очільник регіону Олексій Текслер подію у своїх публічних ресурсах не коментував.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Служба безпеки України спільно з іншими підрозділами Сил оборони провела масштабну операцію проти стратегічних об'єктів Росії та тимчасово окупованого Криму. За інформацією СБУ, серія ударів стала частиною системної кампанії зі зниження воєнно-економічного потенціалу країни-агресора, яку українські сили реалізують за дорученням президента Володимира Зеленського.



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