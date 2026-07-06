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Рекордный удар в тыл РФ: Силы обороны поразили самый большой НПЗ в России

Паника в Челябинске и Омске: поражен Омский НПЗ, впервые со звучанием сирен эвакуировали студентов и рожениц

6 июля 2026, 14:44
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Недилько Ксения

Силы обороны Украины достигли зафиксированных рекордно отдаленных целей в глубоком тылу РФ, в результате чего атакован Омский нефтеперерабатывающий завод и активирована тревога в Челябинской области.

Рекордный удар в тыл РФ: Силы обороны поразили самый большой НПЗ в России

Последствия "дальнобойных санкций" в Омске Фото: Скриншот с видео

Украинские беспилотники произвели поражение стратегического объекта на территории РФ — Омского нефтеперерабатывающего завода, расположенного в более чем 2000 километрах от украинской границы. Это предприятие считалось последним крупным НПЗ России, вне досягаемости украинских средств.

Рекордный удар в тыл РФ: Силы обороны поразили самый большой НПЗ в России - фото 2
Рекордный удар в тыл РФ: Силы обороны поразили самый большой НПЗ в России - фото 2

"Исторический момент, Омский НПЗ – это самый большой НПЗ в РФ, – отмечают мониторинговые каналы, – и это единственный НПЗ, до которого мы не могли дотянуться. Наконец-то FP-1 смог!"

Омский НПЗ владеет мощностью более 22 миллионов тонн нефти в год и поставляет бензин, дизельное и авиационное топливо в Западную Сибирь и Урал. В результате взрыва на объекте вспыхнул пожар, а аэропорт Омска впервые закрывали из-за воздушной угрозы.

Рекордный удар в тыл РФ: Силы обороны поразили самый большой НПЗ в России - фото 2

"Украинский БПЛА впервые сбили над Омской областью, – заявил местный губернатор Виталий Хоценко, – последствия сейчас уточняются".

Параллельно сирены воздушной тревоги впервые за время полномасштабного вторжения прозвучали в Челябинской области — в частности, в Челябинске, Чебаркуле и Магнитогорске, расположенных ориентировочно в 1800 км от линии фронта. Сигнал оповещения транслировали по телевидению, в вузах студентов отправили на цокольные этажи, а рожениц эвакуировали в подвалы. Аэропорт Челябинска также временно прекращал работу, хотя глава региона Алексей Текслер событие в своих публичных ресурсах не комментировал.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Служба безопасности Украины совместно с другими подразделениями Сил обороны провела масштабную операцию против стратегических объектов России и временно оккупированного Крыма. По информации СБУ, серия ударов стала частью системной кампании по снижению военно-экономического потенциала страны-агрессора, которую украинские силы реализуют по доверенности президента Владимира Зеленского.



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