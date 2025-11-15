logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Рекордні втрати РФ: за день росіяни недорахувалися 1 000 військових і сотень одиниць техніки – Генштаб
commentss НОВИНИ Всі новини

Рекордні втрати РФ: за день росіяни недорахувалися 1 000 військових і сотень одиниць техніки – Генштаб

Сили оборони завдали російській армії найболючіших ударів за останні тижні. Ворог втратив тисячу солдатів, десятки танків і бронемашин, 490 дронів та ракетне озброєння. Тим часом на фронті триває понад 250 бойових зіткнень щодоби.

15 листопада 2025, 08:59
Автор:
avatar

Проніна Анна

Російська армія продовжує нести катастрофічні втрати на полі бою. За минулі дні Збройні сили України ліквідували 1 000 окупантів, а також знищили значні обсяги техніки врага. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні на 08:00 15 листопада.

Рекордні втрати РФ: за день росіяни недорахувалися 1 000 військових і сотень одиниць техніки – Генштаб

Мінус тисяча окупантів за добу: ЗСУ громитиме російську армію на всіх напрямках

Українська авіація, артилерія та ракетні війська вразили вісім районів зосередження живої сили та один важливий об'єкт армії РФ, серйозно підірвавши наступальний потенціал росіян.

Втрати РФ за день:

  • 1 000 військових

  • 6 танків

  • 19 ББМ

  • 20 артсистем

  • 1 РСЗВ

  • 2 засоби ППО

  • 490 БпЛА оперативно-тактичного рівня

  • 14 ракет

  • 90 одиниць автомобільної техніки

  • 2 спецмашини

    Ситуація на фронтах

    За добу сталося 265 бойових зіткнень. Росіяни випустили по Україні 23 ракети, скинули 111 керованих авіабомб та здійснили понад 4,2 тисячі обстрілів, включаючи удари РСЗВ та дрони-камікадзе – загалом 4863 безпілотники.

    Найгарячіші напрямки:

    • Покровський – 107 атак

    • Лиманський – 25 атак

    • Костянтинівський – 35 атак

    • Олександрівський – 18 атак

    • Слов'янський – 17 атак

    • Гуляйпільський – 15 атак

    На інших ділянках фронту також тривали інтенсивні бої, але сили оборони відбили всі спроби просування окупантів.

    Українські воїни продовжують знищувати техніку, артилерію та живу силу РФ, зриваючи плани ворога та послаблюючи його спроможності до наступу.

    Як передає портал "Коментарі", російську Рязань масовано атакували невстановлені безпілотники, працювала ППО. Місцеві пабліки повідомляли про десяток вибухів у районі НПЗ. До того - другий за величиною центр експорту нафти в Росії – порт "Новоросійськ" – вразили Служба безпеки України та Сили безпеки та оборони.




