Рекордные потери РФ: за день россияне недосчитались 1000 военных и сотен единиц техники – Генштаб

Силы обороны нанесли российской армии самые болезненные удары за последние недели. Враг потерял тысячу солдат, десятки танков и бронемашин, 490 дронов и ракетное вооружение. Между тем, на фронте продолжается более 250 боевых столкновений ежесуточно.

15 ноября 2025, 08:59
Российская армия продолжает нести катастрофические потери в поле боя. За прошедшие дни Вооруженные силы Украины ликвидировали 1000 окупантов, а также уничтожили значительные объемы техники врага. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в утренней постройке на 08:00 15 ноября.

Рекордные потери РФ: за день россияне недосчитались 1000 военных и сотен единиц техники – Генштаб

Минус тысяча окупантов за сутки: ВСУ будет громить российскую армию по всем направлениям

Украинская авиация, артиллерия и ракетные войска поразили восемь районов сосредоточения живой силы и один важный объект армии РФ, серьезно взорвав наступательный потенциал россиян.

Потери РФ за день:

  • 1000 военных

  • 6 танков

  • 19 ББМ

  • 20 артсистем

  • 1 РСЗО

  • 2 средства ПВО

  • 490 БпЛА оперативно-тактического уровня

  • 14 ракет

  • 90 единиц автомобильной техники

  • 2 спецмашины

    Ситуация на фронтах

    За сутки произошло 265 боевых столкновений. Россияне выпустили по Украине 23 ракеты, сбросили 111 управляемых авиабомб и совершили более 4,2 тысяч обстрелов, включая удары РСЗО и дроны-камикадзе — всего 4863 беспилотника.

    Самые горячие направления:

    • Покровский – 107 атак

    • Лиманский – 25 атак

    • Константиновский – 35 атак

    • Александровский – 18 атак

    • Славянский – 17 атак

    • Гуляйпольский – 15 атак

    На других участках фронта также продолжались интенсивные бои, но силы обороны отразили все попытки продвижения оккупантов.

    Украинские воины продолжают унижать технику, артиллерию и живую силу РФ, срывая планы врага и ослабляя его способности к наступлению.

    Как передает портал "Комментарии", российскую Рязань массированно атаковали неустановленные беспилотники, работала ПВО. Местные паблики сообщали о десятке взрывов в районе НПЗ. К тому же второй по величине центр экспорта нефти в России — порт "Новороссийск" — поразили Служба безопасности Украины и Сили безопасности и обороны.




