Российская армия продолжает нести катастрофические потери в поле боя. За прошедшие дни Вооруженные силы Украины ликвидировали 1000 окупантов, а также уничтожили значительные объемы техники врага. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в утренней постройке на 08:00 15 ноября.

Минус тысяча окупантов за сутки: ВСУ будет громить российскую армию по всем направлениям

Украинская авиация, артиллерия и ракетные войска поразили восемь районов сосредоточения живой силы и один важный объект армии РФ, серьезно взорвав наступательный потенциал россиян.

Потери РФ за день:

1000 военных

6 танков

19 ББМ

20 артсистем

1 РСЗО

2 средства ПВО

490 БпЛА оперативно-тактического уровня

14 ракет

90 единиц автомобильной техники

2 спецмашины Ситуация на фронтах За сутки произошло 265 боевых столкновений. Россияне выпустили по Украине 23 ракеты, сбросили 111 управляемых авиабомб и совершили более 4,2 тысяч обстрелов, включая удары РСЗО и дроны-камикадзе — всего 4863 беспилотника. Самые горячие направления: Покровский – 107 атак Лиманский – 25 атак Константиновский – 35 атак Александровский – 18 атак Славянский – 17 атак Гуляйпольский – 15 атак На других участках фронта также продолжались интенсивные бои, но силы обороны отразили все попытки продвижения оккупантов. Украинские воины продолжают унижать технику, артиллерию и живую силу РФ, срывая планы врага и ослабляя его способности к наступлению. Как передает портал "Комментарии", российскую Рязань массированно атаковали неустановленные беспилотники, работала ПВО. Местные паблики сообщали о десятке взрывов в районе НПЗ. К тому же второй по величине центр экспорта нефти в России — порт "Новороссийск" — поразили Служба безопасности Украины и Сили безопасности и обороны.



