Проніна Анна
Российская армия продолжает нести катастрофические потери в поле боя. За прошедшие дни Вооруженные силы Украины ликвидировали 1000 окупантов, а также уничтожили значительные объемы техники врага. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в утренней постройке на 08:00 15 ноября.
Минус тысяча окупантов за сутки: ВСУ будет громить российскую армию по всем направлениям
Украинская авиация, артиллерия и ракетные войска поразили восемь районов сосредоточения живой силы и один важный объект армии РФ, серьезно взорвав наступательный потенциал россиян.
1000 военных
6 танков
19 ББМ
20 артсистем
1 РСЗО
2 средства ПВО
490 БпЛА оперативно-тактического уровня
14 ракет
90 единиц автомобильной техники
2 спецмашины
За сутки произошло 265 боевых столкновений. Россияне выпустили по Украине 23 ракеты, сбросили 111 управляемых авиабомб и совершили более 4,2 тысяч обстрелов, включая удары РСЗО и дроны-камикадзе — всего 4863 беспилотника.
Самые горячие направления:
Покровский – 107 атак
Лиманский – 25 атак
Константиновский – 35 атак
Александровский – 18 атак
Славянский – 17 атак
Гуляйпольский – 15 атак
На других участках фронта также продолжались интенсивные бои, но силы обороны отразили все попытки продвижения оккупантов.
Украинские воины продолжают унижать технику, артиллерию и живую силу РФ, срывая планы врага и ослабляя его способности к наступлению.
Как передает портал "Комментарии", российскую Рязань массированно атаковали неустановленные беспилотники, работала ПВО. Местные паблики сообщали о десятке взрывов в районе НПЗ. К тому же второй по величине центр экспорта нефти в России — порт "Новороссийск" — поразили Служба безопасности Украины и Сили безопасности и обороны.