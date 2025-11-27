Рекордне падіння Мосбіржі: як слова Путіна спровокували нову хвилю кризи

Російський ринок акцій зазнав найпомітнішого за останній місяць обвалу після того, як президент РФ Володимир Путін у Бішкеку заявив, що Кремль не припинить війну, доки Україна не "відмовиться від Донбасу". Він також додав, що підписання будь-якої угоди з чинною українською владою нібито "юридично неможливе". Про це повідомляє The Moscow Times.

Як вплинули на російський ринок заяви Путіна про неможливість миру в Україні

Ці слова спричинили різку реакцію на фінансових майданчиках. За підсумками основної торгової сесії в четвер індекс Мосбіржі впав на 1,76% — найглибше падіння з 27 жовтня. Показник опустився до позначки 2621,3 пункту, а ринкова капіталізація компаній скоротилася більш ніж на 100 млрд рублів.

Під тиском виявилися акції ключових російських корпорацій. Папери Сбербанку та "Роснефти" подешевшали на 1,6%, "Газпрома" — на 1,9%, "Совкомфлота" — на 1,7%. Компанія "Новатэк" втратила 2%, а котирування "Норнікеля" та "Аерофлоту" просіли на 2,7%.

Аналітики прогнозують, що ринок може і надалі падати, адже інвестори закладають у ціни ризик зриву можливих перемовин щодо України. За оцінкою експерта "Алор Брокер" Ігоря Соколова, якщо перспектива мирного врегулювання знову розсиплеться, російські індекси легко можуть оновити річні мінімуми.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Служба безпеки України провела низку спецоперацій у трьох регіонах країни та затримала чотирьох осіб, причетних до прокремлівської агітації та підривної діяльності на користь Росії. За даними слідства, фігуранти виправдовували російську агресію, поширювали наративи про “неминучу поразку” України та закликали до окупації українських територій.