Война с Россией Рекордное падение Мосбиржи: какие слова Путина спровоцировали новую волну кризиса
НОВОСТИ

Рекордное падение Мосбиржи: какие слова Путина спровоцировали новую волну кризиса

Российский фондовый рынок резко просел после очередных заявлений Владимира Путина о невозможности мира с Украиной без сдачи Донбасса. Инвесторы отреагировали паникой, что повлекло наибольшее месячное падение индекса Мосбиржи

27 ноября 2025, 23:09
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Российский рынок акций испытал самый заметный за последний месяц обвал после того, как президент РФ Владимир Путин в Бишкеке заявил, что Кремль не прекратит войну, пока Украина не "откажется от Донбасса". Он также добавил, что подписание любого соглашения с действующими украинскими властями якобы "юридически невозможно". Об этом сообщает The Moscow Times.

Рекордное падение Мосбиржи: какие слова Путина спровоцировали новую волну кризиса

Как повлияли на российский рынок заявления Путина про невозможность мира в Украине

Эти слова повлекли за собой резкую реакцию на финансовых площадках. По итогам основной торговой сессии в четверг индекс Мосбиржи упал на 1,76% — самое глубокое падение с 27 октября. Показатель опустился до отметки 2621,3 пункта, а рыночная капитализация компаний сократилась более чем на 100 миллиардов рублей.

Под давлением оказались акции главных русских компаний. Бумаги Сбербанка и "Роснефти" подешевели на 1,6%, "Газпрома" — на 1,9%, "Совкомфлота" — на 1,7%. Компания "Новатэк" потеряла 2%, а котировки "Норникеля" и "Аэрофлота" просели на 2,7%.

Аналитики прогнозируют, что рынок может и дальше падать, ведь инвесторы закладывают в цены риск срыва возможных переговоров по Украине. По оценке эксперта "Алор Брокер" Игоря Соколова, если перспектива мирного урегулирования снова рассыплется, российские индексы легко могут обновить годовые минимумы.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Служба безопасности Украины провела ряд спецопераций в трех регионах страны и задержала четырех человек, причастных к прокремлевской агитации и взрывной деятельности в пользу России. По данным следствия, фигуранты оправдывали российскую агрессию, распространяли нарративы о неизбежном поражении Украины и призывали к оккупации украинских территорий.



Источник: https://t.me/moscowtimes_ru/40145
