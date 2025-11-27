“Хай живе путін”: СБУ взяла чиновниць Одеської міськради

Служба безпеки України провела низку спецоперацій у трьох регіонах країни та затримала чотирьох осіб, причетних до прокремлівської агітації та підривної діяльності на користь Росії. За даними слідства, фігуранти виправдовували російську агресію, поширювали наративи про “неминучу поразку” України та закликали до окупації українських територій.

Чиновники призивали Україну до капітуляції

У Одесі співробітники СБУ викрили двох заступниць керівника районної адміністрації міської ради. За оперативними даними, чиновниці у розмовах з колегами прославляли путіна, підтримували ідею капітуляції та поширювали серед знайомих матеріали із закликами до повного захоплення південного регіону України.

На Харківщині контррозвідка затримала 52-річну громадянку РФ, яка тривалий час проживала у прикордонному районі та активно закликала до окупації регіону. Під час спілкування з місцевими жителями вона виправдовувала воєнні злочини російських військових та поширювала російські пропагандистські наративи.

У Полтавській області кіберфахівці СБУ затримали адміністратора проросійського Telegram-каналу. 38-річний чоловік переховувався від мобілізації, але водночас закликав підписників “донатити” на російську армію. Для цього він публікував реквізити банків РФ, отримані з пропагандистських платформ.

Лінгвістична експертиза підтвердила, що всі затримані здійснювали інформаційну діяльність на користь РФ. Під час обшуків у них вилучили телефони й комп’ютери з доказами агітації та поширення російських наративів.

Фігурантам повідомили про підозру за низкою статей Кримінального кодексу, зокрема щодо посягання на територіальну цілісність, пособництва у фінансуванні дій проти держави та виправдовування російської агресії. Максимальне покарання — до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Операції проведені СБУ спільно з прокуратурами Харківської, Одеської та Полтавської областей.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що а ктивіст Сергій Стерненко заявив, що Росія може мати непрямий фінансовий вплив на американського спецпосланника Стіва Віткоффа, який фігурує у скандалі довкола витоку його розмов із помічником Путіна Юрієм Ушаковим. За словами Стерненка, такий вплив можливий через криптовалютну компанію World Liberty Financial, співзасновниками якої є сини Віткоффа — Зак і Алекс, а також Дональд Трамп-молодший, Ерік Трамп і Баррон Трамп.