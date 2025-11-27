logo_ukra

Стерненко розкрив неочікуване: у криптопроєкті синів Трампа російські гроші
Стерненко розкрив неочікуване: у криптопроєкті синів Трампа російські гроші

Сергій Стерненко заявив, що російський капітал може мати вплив на спецпосланника Трампа Стіва Віткоффа через його участь у криптопроєкті World Liberty Financial

27 листопада 2025, 19:14
Ткачова Марія

Активіст Сергій Стерненко заявив, що Росія може мати непрямий фінансовий вплив на американського спецпосланника Стіва Віткоффа, який фігурує у скандалі довкола витоку його розмов із помічником Путіна Юрієм Ушаковим. За словами Стерненка, такий вплив можливий через криптовалютну компанію World Liberty Financial, співзасновниками якої є сини Віткоффа — Зак і Алекс, а також Дональд Трамп-молодший, Ерік Трамп і Баррон Трамп.

Стерненко розкрив неочікуване: у криптопроєкті синів Трампа російські гроші

Криптопроєкт синів Трампа

Компанія офіційно не розкриває список своїх інвесторів. Водночас The Wall Street Journal повідомляв, що серед потенційних вкладників можуть бути фінансові структури з Китаю, Саудівської Аравії, Росії та Північної Кореї.

Додаткові підстави для сумнівів дає інформація про те, що цифрові токени World Liberty Financial на суму близько 25 млн доларів придбала DWF Labs — компанія, яку очолює російський бізнесмен Андрєй Грачов. За даними Politico, його фірми неодноразово ігнорували санкційні обмеження та дозволяли трейдерам здійснювати транзакції через дебетові картки російських банків, зокрема Сбербанку.

Експерти зазначають, що така структура інвестицій, закритість компанії та участь російських гравців можуть створювати політичні ризики, особливо в контексті залучення Віткоффа до переговорів від імені Дональда Трампа.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Європейські країни розглядають можливість завдати удару у відповідь на масштабні гібридні операції Росії, що включали глушіння GPS, вторгнення безпілотників і літаків у повітряний простір ЄС, диверсії на інфраструктурі та постійні кампанії з дезінформації. За інформацією Politico, у європейських столицях сформувався консенсус, що Росія перейшла межі допустимого, і потрібна симетрична відповідь.



Джерело: https://t.me/ssternenko/52429
