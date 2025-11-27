Європа готується нанести удар по Росії

Європейські країни розглядають можливість завдати удару у відповідь на масштабні гібридні операції Росії, що включали глушіння GPS, вторгнення безпілотників і літаків у повітряний простір ЄС, диверсії на інфраструктурі та постійні кампанії з дезінформації. За інформацією Politico, у європейських столицях сформувався консенсус, що Росія перейшла межі допустимого, і потрібна симетрична відповідь.

Європа хоче нанести удар по Росії

Одним із варіантів розглядається проведення кібератак на критично важливі для російського військового комплексу об’єкти. Зокрема, мова може йти про:

• економічну зону Алабуга в Татарстані — ключовий центр виробництва та зборки дронів Shahed;

• енергетичну інфраструктуру РФ, яка забезпечує промисловість;

• транспортні ланцюги, включаючи залізничні перевезення озброєння.

За даними видання, у відповідь на нові диверсії Кремля НАТО може без попередження розгорнути масштабні військові навчання біля російських кордонів — зокрема в Литві або Естонії. Це має продемонструвати готовність блоку негайно реагувати на загрози.



Також європейські союзники паралельно працюють над розгортанням інформаційних кампаній, спрямованих на російське населення. Їхня мета — протидія кремлівській пропаганді та донесення інформації про реальний стан речей у війні проти України та у самій РФ.



Аналітики відзначають, що такі кроки ще кілька років тому були б неможливими через політичні обмеження, але ескалація гібридної війни Росії змусила Європу переглянути підходи до власної безпеки.



