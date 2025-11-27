Европейские страны рассматривают возможность нанести ответный удар на масштабные гибридные операции России, включавшие глушение GPS, вторжение беспилотников и самолетов в воздушное пространство ЕС, диверсии на инфраструктуре и постоянные кампании по дезинформации. По информации Politico, в европейских столицах сформировался консенсус, что Россия перешла за пределы допустимого, и нужен симметричный ответ.

Европа хочет нанести удар по России

Одним из вариантов рассматривается проведение кибератак на критически важные для российского военного комплекса объекты. В частности, речь может идти о:

• экономическую зону Алабуга в Татарстане – ключевой центр производства и сборки дронов Shahed;

• энергетическую инфраструктуру РФ, обеспечивающую индустрия;

• транспортные цепи, включая железнодорожные перевозки вооружения.

По данным издания, в ответ на новые диверсии Кремля НАТО может без предупреждения развернуть масштабные военные учения у российских границ — в частности, в Литве или Эстонии. Это должно продемонстрировать готовность блока немедленно реагировать на угрозы.



Также европейские союзники параллельно работают над развертыванием информационных кампаний, направленных на русское популяция. Их цель — противодействие кремлевской пропаганде и донесение информации о реальном положении вещей в войне против Украины и самой РФ.



Аналитики отмечают, что такие шаги еще несколько лет назад были бы невозможны из-за политических ограничений, но эскалация гибридной войны России заставила Европу пересмотреть подходы к собственной безопасности.



