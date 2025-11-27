logo

Война с Россией Европа готовится нанести удар по России
Европа готовится нанести удар по России

Европейские государства готовят возможный киберответ против России после серии ее гибридных атак по всему континенту, сообщает Politico

27 ноября 2025, 19:00
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Европейские страны рассматривают возможность нанести ответный удар на масштабные гибридные операции России, включавшие глушение GPS, вторжение беспилотников и самолетов в воздушное пространство ЕС, диверсии на инфраструктуре и постоянные кампании по дезинформации. По информации Politico, в европейских столицах сформировался консенсус, что Россия перешла за пределы допустимого, и нужен симметричный ответ.

Европа хочет нанести удар по России

Одним из вариантов рассматривается проведение кибератак на критически важные для российского военного комплекса объекты. В частности, речь может идти о:

экономическую зону Алабуга в Татарстане – ключевой центр производства и сборки дронов Shahed;

• энергетическую инфраструктуру РФ, обеспечивающую индустрия;

• транспортные цепи, включая железнодорожные перевозки вооружения.

По данным издания, в ответ на новые диверсии Кремля НАТО может без предупреждения развернуть масштабные военные учения у российских границ — в частности, в Литве или Эстонии. Это должно продемонстрировать готовность блока немедленно реагировать на угрозы.

Также европейские союзники параллельно работают над развертыванием информационных кампаний, направленных на русское популяция. Их цель — противодействие кремлевской пропаганде и донесение информации о реальном положении вещей в войне против Украины и самой РФ.

Аналитики отмечают, что такие шаги еще несколько лет назад были бы невозможны из-за политических ограничений, но эскалация гибридной войны России заставила Европу пересмотреть подходы к собственной безопасности.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Южная Корея произвела очередной успешный запуск ракеты-носителя собственного производства "Нури", стартовавшей ночью с космического центра Наро в провинции Коджун.



Источник: https://www.politico.eu/article/europe-thinks-the-unthinkable-retaliating-against-russia-nato-cyber-hybrid/
