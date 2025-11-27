logo_ukra

Космічний прорив: Корея успішно запустила власну ракету з 13 супутниками
Космічний прорив: Корея успішно запустила власну ракету з 13 супутниками

Південна Корея успішно здійснила четвертий запуск власної ракети «Нурі», вивівши на орбіту 13 супутників

27 листопада 2025, 18:47
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Південна Корея провела черговий успішний запуск ракети-носія власного виробництва "Нурі", яка стартувала вночі з космічного центру Наро в провінції Коджун.

Космічний прорив: Корея успішно запустила власну ракету з 13 супутниками

Корея запустила у Космос ракету «Нурі»

200-тонну ракету запустили о 01:13 за місцевим часом. Після роботи першого ступеня, який відокремився та впав у визначений район, другий ступінь підняв "Нурі" на висоту близько 600 кілометрів. Там ракета вивела на орбіту 13 супутників.

Головний апарат місії — CAS500-3 — призначений для спостереження за космічними процесами: він вивчатиме магнітні поля, структуру галактичної матерії та полярні сяйва. Інші супутники також використовуватимуться для наукових та технологічних досліджень. Частини ракети, що залишилися після відділення модулів, згорять у щільних шарах атмосфери.

Південна Корея продовжує активний розвиток власної космічної програми. Наступні — п’ятий і шостий — запуски "Нурі" заплановані на 2026 і 2027 роки. Також уряд країни планує отримати фінансування для ще одного запуску у 2028 році.

Українські підрозділи, зокрема 425-й окремий штурмовий полк "Скеля" у взаємодії з іншими частинами у смузі відповідальності 7 корпусу ШР ДШВ, продовжують проводити рейдові дії південніше залізниці. Їхні групи влаштовують засідки, знищують виявлені цілі та заважають ворогу накопичувати сили для наступу.



Джерело: https://babel.ua/news/123362-pivdenna-koreya-zapustila-u-kosmos-vzhe-chetvertu-raketu-vlasnogo-virobnictva
