Космический прорыв: Корея успешно запустила собственную ракету с 13 спутниками

Южная Корея произвела очередной успешный запуск ракеты-носителя собственного производства "Нури", стартовавшей ночью с космического центра Наро в провинции Коджун.

200-тонную ракету запустили в 01:13 по местному времени. После работы первой ступени, которая отделилась и упала в определенный район, вторая ступень подняла "Нури" на высоту около 600 километров. Там ракета вывела на орбиту 13 спутников.

Главный аппарат миссии – CAS500-3 – предназначен для наблюдения за космическими процессами: он будет изучать магнитные поля, структуру галактической материи и полярные сияния. Другие спутники также будут использоваться для научных и технологических исследований. Оставшиеся после отделения модулей части ракеты сгорят в плотных слоях атмосферы.

Южная Корея продолжает активное развитие своей космической программы. Следующие – пятый и шестой – запуски "Нури" запланированы на 2026 и 2027 годы. Также правительство планирует получить финансирование для еще одного запуска в 2028 году.

