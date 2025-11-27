logo

Космический прорыв: Корея успешно запустила собственную ракету с 13 спутниками
НОВОСТИ

Космический прорыв: Корея успешно запустила собственную ракету с 13 спутниками

Южная Корея успешно осуществила четвертый запуск собственной ракеты "Нури", выведя на орбиту 13 спутников

27 ноября 2025, 18:47
Автор:
Ткачова Марія

Южная Корея произвела очередной успешный запуск ракеты-носителя собственного производства "Нури", стартовавшей ночью с космического центра Наро в провинции Коджун.

Космический прорыв: Корея успешно запустила собственную ракету с 13 спутниками

Корея запустила в Космос ракету «Нури»

200-тонную ракету запустили в 01:13 по местному времени. После работы первой ступени, которая отделилась и упала в определенный район, вторая ступень подняла "Нури" на высоту около 600 километров. Там ракета вывела на орбиту 13 спутников.

Главный аппарат миссии – CAS500-3 – предназначен для наблюдения за космическими процессами: он будет изучать магнитные поля, структуру галактической материи и полярные сияния. Другие спутники также будут использоваться для научных и технологических исследований. Оставшиеся после отделения модулей части ракеты сгорят в плотных слоях атмосферы.

Южная Корея продолжает активное развитие своей космической программы. Следующие – пятый и шестой – запуски "Нури" запланированы на 2026 и 2027 годы. Также правительство планирует получить финансирование для еще одного запуска в 2028 году.

Источник: https://babel.ua/news/123362-pivdenna-koreya-zapustila-u-kosmos-vzhe-chetvertu-raketu-vlasnogo-virobnictva
