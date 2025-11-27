Покровськ у вогні: бої тривають по всій протяжності залізниці в місті

Станом на 15:00 27 листопада ситуація в Покровську залишається напруженою: Збройні сили України утримують оборону та не допускають російських підрозділів до подальшого просування вглиб міста. Основна лінія боїв проходить уздовж усієї залізничної колії, де ворог намагається прорвати українську оборону та закріпитися.

Ситуація на Покровському напрямку

Українські підрозділи, зокрема 425-й окремий штурмовий полк "Скеля" у взаємодії з іншими частинами у смузі відповідальності 7 корпусу ШР ДШВ, продовжують проводити рейдові дії південніше залізниці. Їхні групи влаштовують засідки, знищують виявлені цілі та заважають ворогу накопичувати сили для наступу.

У центральній частині Покровська ситуація також залишається бойовою: тут тривають безпосередні зіткнення. За минулу добу українські штурмові підрозділи ліквідували 21 російського військовослужбовця.

У місті активно працюють оператори FPV-дронів, які вражають російські цілі — як особовий склад, так і техніку, що окупанти намагаються приховувати в міській забудові після переміщення в Покровськ.

Ворог продовжує тиснути з півночі та намагається накопичувати сили для подальшого наступу. Російські підрозділи фіксуються під час спроб налагодити супутниковий зв’язок і створити опорні точки для просування, однак українські військові оперативно реагують та заважають таким діям.

Загалом ситуація залишається динамічною, а бої вздовж залізничної колії — однією з ключових ділянок оборони Покровська.

