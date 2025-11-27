По состоянию на 15.00 27 ноября ситуация в Покровске остается напряженной: Вооруженные силы Украины удерживают оборону и не допускают российских подразделений к дальнейшему продвижению вглубь города. Основная линия боев проходит вдоль всего железнодорожного пути, где враг пытается прорвать украинскую оборону и закрепиться.

Ситуация на Покровском направлении

Украинские подразделения, в частности 425-й отдельный штурмовой полк "Скала" во взаимодействии с другими частями в полосе ответственности 7 корпуса ИИ ДШВ, продолжают проводить рейдовые действия южнее железной дороги. Их группы устраивают засады, уничтожают обнаруженные цели и мешают врагу накапливать силы для наступления.

В центральной части Покровская ситуация тоже остается боевой: здесь продолжаются непосредственные столкновения. За минувшие сутки украинские штурмовые подразделения ликвидировали 21 российский военнослужащий.

В городе активно работают операторы FPV-дронов, поражающие российские цели — как личный состав, так и технику, которую оккупанты пытаются скрывать в городской застройке после перемещения в Покровск.

Враг продолжает давить с севера и пытается накапливать силы для дальнейшего наступления. Российские подразделения фиксируются при попытках наладить спутниковую связь и создать опорные точки для продвижения, однако украинские военные оперативно реагируют и мешают таким действиям.

В общем, ситуация остается динамичной, а бои вдоль железнодорожного пути — одним из ключевых участков обороны Покровска.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в странские разведчики опубликовали новый перехват разговора российских военных, демонстрирующий критическое состояние медицинского обеспечения и эвакуации раненых оккупантов на Запорожском направлении. Согласно записи, одна из групп российских бойцов имеет по меньшей мере четырех тяжело травмированных солдат, нуждающихся в немедленном вывозе с позиций. Из-за отсутствия медицинской помощи у некоторых из них уже начался процесс гангрены.