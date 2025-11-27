ГУР оприлюднило нове перехоплення: росіяни кидають своїх через гангрену

Українські розвідники опублікували нове перехоплення розмови російських військових, яке демонструє критичний стан медичного забезпечення та евакуації поранених окупантів на Запорізькому напрямку. Згідно з записом, одна з груп російських бійців має щонайменше чотирьох тяжко травмованих солдатів, які потребують негайного вивезення з позицій. Через відсутність медичної допомоги у деяких з них уже почався процес гангрени.

Росіяни не евакуюють своїх солдат з пораненням

Польовий командир доповідає старшому керівництву про ситуацію та наполягає, що поранені перебувають у важкому стані й потребують термінової евакуації. Однак старший офіцер відмовляється реагувати на прохання підлеглого та фактично ігнорує інформацію про тяжкі травми.

У відповідь командир вищої ланки заявляє, що не вірить словам підлеглого, звинувачує поранених у симуляції та наказує залишити їх на позиціях без евакуації. Він стверджує, що бачив одного з них "живішим за інших" та звинувачує бійця в тому, що той нібито "бігав за посилками".

Перехоплення вкотре демонструє відсутність належної медичної підтримки в російських підрозділах та байдуже ставлення командирів до стану своїх військових. Подібні випадки вже неодноразово фіксувалися на різних напрямках фронту.

