ГУР оприлюднило нове перехоплення: росіяни кидають своїх через гангрену
ГУР оприлюднило нове перехоплення: росіяни кидають своїх через гангрену

Українська розвідка оприлюднила перехоплення, яке свідчить: російські командири відмовляються евакуйовувати тяжко поранених солдатів на Запорізькому напрямку, попри загрозу гангрени

27 листопада 2025, 17:31
Автор:
Ткачова Марія

Українські розвідники опублікували нове перехоплення розмови російських військових, яке демонструє критичний стан медичного забезпечення та евакуації поранених окупантів на Запорізькому напрямку. Згідно з записом, одна з груп російських бійців має щонайменше чотирьох тяжко травмованих солдатів, які потребують негайного вивезення з позицій. Через відсутність медичної допомоги у деяких з них уже почався процес гангрени.

ГУР оприлюднило нове перехоплення: росіяни кидають своїх через гангрену

Росіяни не евакуюють своїх солдат з пораненням

Польовий командир доповідає старшому керівництву про ситуацію та наполягає, що поранені перебувають у важкому стані й потребують термінової евакуації. Однак старший офіцер відмовляється реагувати на прохання підлеглого та фактично ігнорує інформацію про тяжкі травми.

У відповідь командир вищої ланки заявляє, що не вірить словам підлеглого, звинувачує поранених у симуляції та наказує залишити їх на позиціях без евакуації. Він стверджує, що бачив одного з них "живішим за інших" та звинувачує бійця в тому, що той нібито "бігав за посилками".

Перехоплення вкотре демонструє відсутність належної медичної підтримки в російських підрозділах та байдуже ставлення командирів до стану своїх військових. Подібні випадки вже неодноразово фіксувалися на різних напрямках фронту.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що під час тривалої пресконференції Володимир Путін зробив низку заяв щодо ситуації на Донбасі, які викликали подив навіть серед російських коментаторів. Зокрема, він повідомив про нібито бої всередині "Комсомольська" — населеного пункту, який не існує під такою назвою в підконтрольній Україні частині Донецької області.



Джерело: https://t.me/DIUkraine/7380
