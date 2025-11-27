logo_ukra

BTC/USD

90967

ETH/USD

3011.7

USD/UAH

42.19

EUR/UAH

48.87

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Путін “знайшов” нове місто на Донбасі: заявив про бої за неіснуючий Комсомольськ
commentss НОВИНИ Всі новини

Путін “знайшов” нове місто на Донбасі: заявив про бої за неіснуючий Комсомольськ

Путін під час пресконференції заявив про «бої за Комсомольськ» на Донеччині, переплутавши географію та назви населених пунктів

27 листопада 2025, 17:23
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Під час тривалої пресконференції Володимир Путін зробив низку заяв щодо ситуації на Донбасі, які викликали подив навіть серед російських коментаторів. Зокрема, він повідомив про нібито бої всередині "Комсомольська" — населеного пункту, який не існує під такою назвою в підконтрольній Україні частині Донецької області.

Путін “знайшов” нове місто на Донбасі: заявив про бої за неіснуючий Комсомольськ

Бої за Комсомольськ від Путіна

Путін також повторив поширені російською пропагандою твердження про "оточення Покровська і Мирнограда". За його словами, нібито 70% Покровська вже зайнято російськими військами, а на півдні Мирнограда українські сили "відсічені". Жодних підтверджень цим заявам немає, і вони суперечать офіційним даним Збройних сил України.

Далі він заявив, що після Покровська та Мирнограда російські війська нібито рухаються у бік "Комсомольська" і що "в середині міста вже йдуть бої". Проте на контрольованій Україною території Донеччини немає населеного пункту з такою назвою. Місто Комсомольське, яке Росія могла мати на увазі, розташоване на півдні області поблизу Маріуполя, перебуває під окупацією з 2014 року і було офіційно перейменоване Верховною Радою на Кальміуське ще у 2016 році.

Таким чином, заяви Путіна про "бої в Комсомольську" не відповідають реальності, а озвучені ним географічні посилання свідчать про чергову плутанину в російських пропагандистських наративах та відрив від фактичної ситуації на лінії фронту.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що фракція “Слуга народу” провела внутрішнє опитування щодо готовності підтримати проєкт державного бюджету. За його словами, комунікація відбувалася через індивідуальні повідомлення у WhatsApp, а не в загальних чатах. Працівники секретаріату фракції зверталися до кожного депутата окремо із запитанням про намір голосувати “за”.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/RBC_ua_news/172378
Теги:

Новини

Всі новини