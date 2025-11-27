Путін “знайшов” нове місто на Донбасі: заявив про бої за неіснуючий Комсомольськ

Під час тривалої пресконференції Володимир Путін зробив низку заяв щодо ситуації на Донбасі, які викликали подив навіть серед російських коментаторів. Зокрема, він повідомив про нібито бої всередині "Комсомольська" — населеного пункту, який не існує під такою назвою в підконтрольній Україні частині Донецької області.

Бої за Комсомольськ від Путіна

Путін також повторив поширені російською пропагандою твердження про "оточення Покровська і Мирнограда". За його словами, нібито 70% Покровська вже зайнято російськими військами, а на півдні Мирнограда українські сили "відсічені". Жодних підтверджень цим заявам немає, і вони суперечать офіційним даним Збройних сил України.

Далі він заявив, що після Покровська та Мирнограда російські війська нібито рухаються у бік "Комсомольська" і що "в середині міста вже йдуть бої". Проте на контрольованій Україною території Донеччини немає населеного пункту з такою назвою. Місто Комсомольське, яке Росія могла мати на увазі, розташоване на півдні області поблизу Маріуполя, перебуває під окупацією з 2014 року і було офіційно перейменоване Верховною Радою на Кальміуське ще у 2016 році.

Таким чином, заяви Путіна про "бої в Комсомольську" не відповідають реальності, а озвучені ним географічні посилання свідчать про чергову плутанину в російських пропагандистських наративах та відрив від фактичної ситуації на лінії фронту.

