Во время продолжительной пресс-конференции Владимир Путин сделал ряд заявлений о ситуации на Донбассе, которые вызвали недоумение даже среди российских комментаторов. В частности, он сообщил о якобы боях внутри "Комсомольска" — населенного пункта, который не существует под таким названием в подконтрольной Украине части Донецкой области.

Бои за Комсомольск от Путина

Путин также повторил распространенные российской пропагандой утверждения об "окружении Покровска и Мирнограда". По его словам, якобы 70% Покровска уже занято российскими войсками, а на юге Мирнограда украинские силы отсечены. Никаких подтверждений этим заявлениям нет, и они противоречат официальным данным Вооруженных сил Украины.

Далее он заявил, что после Покровска и Мирнограда русские войска якобы двигаются в сторону "Комсомольска" и что "в середине города уже идут бои". Однако на контролируемой Украиной территории Донбасса нет населенного пункта с таким названием. Город Комсомольский, который Россия могла иметь в виду, расположен на юге области вблизи Мариуполя, находится под оккупацией с 2014 года и был официально переименован Верховной Радой в Кальмиус еще в 2016 году.

Таким образом, заявления Путина о "боях в Комсомольске" не соответствуют реальности, а озвученные им географические ссылки свидетельствуют об очередной неразберихе в российских пропагандистских нарративах и отрыве от фактической ситуации на линии фронта.

