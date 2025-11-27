ГУР опубликовало новый перехват: россияне бросают своих через гангрену

Украинские разведчики опубликовали новый перехват разговора российских военных, демонстрирующий критическое состояние медицинского обеспечения и эвакуации раненых оккупантов на Запорожском направлении. Согласно записи, одна из групп российских бойцов имеет по меньшей мере четырех тяжело травмированных солдат, нуждающихся в немедленном вывозе с позиций. Из-за отсутствия медицинской помощи у некоторых из них уже начался процесс гангрены.

Россияне не эвакуируют своих солдат с ранениями

Полевой командир докладывает старшему руководству о ситуации и настаивает, что раненые находятся в тяжелом состоянии и нуждаются в срочной эвакуации. Однако старший офицер отказывается реагировать на просьбу подчиненного и фактически игнорирует информацию о тяжелых травмах.

В ответ командир высшего звена заявляет, что не верит словам подчиненного, обвиняет раненых в симуляции и предписывает оставить их на позициях без эвакуации. Он утверждает, что видел одного из них "живее других" и обвиняет бойца в том, что тот якобы "бегал за посылками".

Перехват еще раз демонстрирует отсутствие должной медицинской поддержки в российских подразделениях и равнодушное отношение командиров к состоянию своих военных. Подобные случаи уже неоднократно фиксировались по разным направлениям фронта.

