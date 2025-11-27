logo

ГУР опубликовало новый перехват: россияне бросают своих через гангрену

Украинская разведка обнародовала перехват, свидетельствующий: российские командиры отказываются эвакуировать тяжело раненых солдат на Запорожском направлении, несмотря на угрозу гангрены

27 ноября 2025, 17:31
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Украинские разведчики опубликовали новый перехват разговора российских военных, демонстрирующий критическое состояние медицинского обеспечения и эвакуации раненых оккупантов на Запорожском направлении. Согласно записи, одна из групп российских бойцов имеет по меньшей мере четырех тяжело травмированных солдат, нуждающихся в немедленном вывозе с позиций. Из-за отсутствия медицинской помощи у некоторых из них уже начался процесс гангрены.

ГУР опубликовало новый перехват: россияне бросают своих через гангрену

Россияне не эвакуируют своих солдат с ранениями

Полевой командир докладывает старшему руководству о ситуации и настаивает, что раненые находятся в тяжелом состоянии и нуждаются в срочной эвакуации. Однако старший офицер отказывается реагировать на просьбу подчиненного и фактически игнорирует информацию о тяжелых травмах.

В ответ командир высшего звена заявляет, что не верит словам подчиненного, обвиняет раненых в симуляции и предписывает оставить их на позициях без эвакуации. Он утверждает, что видел одного из них "живее других" и обвиняет бойца в том, что тот якобы "бегал за посылками".

Перехват еще раз демонстрирует отсутствие должной медицинской поддержки в российских подразделениях и равнодушное отношение командиров к состоянию своих военных. Подобные случаи уже неоднократно фиксировались по разным направлениям фронта.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что во время длительной пресс-конференции Владимир Путин сделал ряд заявлений о ситуации на Донбассе, которые вызвали недоумение даже среди российских комментаторов. В частности, он сообщил о якобы боях внутри "Комсомольска" — населенного пункта, который не существует под таким названием в подконтрольной Украине части Донецкой области.



Источник: https://t.me/DIUkraine/7380
