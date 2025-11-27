logo

Стерненко раскрыл неожиданное: в криптпроекте сыновей Трампа российские деньги
commentss НОВОСТИ Все новости

Стерненко раскрыл неожиданное: в криптпроекте сыновей Трампа российские деньги

Сергей Стерненко заявил, что российский капитал может оказать влияние на спецпосланника Трампа Стива Виткоффа из-за его участия в криптпроекте World Liberty Financial

27 ноября 2025, 19:14
Ткачова Марія

Активист Сергей Стерненко заявил, что Россия может оказать косвенное финансовое влияние на американского спецпосланника Стива Виткоффа, фигурирующего в скандале вокруг утечки его разговоров с помощником Путина Юрием Ушаковым. По словам Стерненко, такое влияние возможно из-за криптовалютной компании World Liberty Financial, соучредителями которой являются сыновья Виткоффа — Зак и Алекс, а также Дональд Трамп-младший, Эрик Трамп и Баррон Трамп.

Стерненко раскрыл неожиданное: в криптпроекте сыновей Трампа российские деньги

Криптопроект сыновей Трампа

Компания официально не раскрывает список своих инвесторов. В то же время, The Wall Street Journal сообщал, что среди потенциальных вкладчиков могут быть финансовые структуры из Китая, Саудовской Аравии, России и Северной Кореи.

Дополнительные основания для сомнений дает информация о том, что цифровые токены World Liberty Financial на сумму около 25 млн. долларов приобрела DWF Labs — компания, которую возглавляет российский бизнесмен Андрей Грачев. По данным Politico, его фирмы неоднократно игнорировали санкционные ограничения и позволяли трейдерам совершать транзакции через дебетовые карты российских банков, в том числе Сбербанка.

Эксперты отмечают, что подобная структура инвестиций, закрытость компании и участие российских игроков могут создавать политические риски, особенно в контексте привлечения Виткоффа к переговорам от имени Дональда Трампа.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Европейские страны рассматривают возможность нанести ответный удар на масштабные гибридные операции России, включавшие глушение GPS, вторжение беспилотников и самолетов в воздушное пространство ЕС, диверсии на инфраструктуре и постоянные кампании по дезинформации. По информации Politico, в европейских столицах сформировался консенсус, что Россия перешла за пределы допустимого, и нужен симметричный ответ.



Источник: https://t.me/ssternenko/52429
