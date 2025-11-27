"Да здравствует путин": СБУ взяла чиновниц Одесского горсовета

Служба безопасности Украины провела ряд спецопераций в трех регионах страны и задержала четырех человек, причастных к прокремлевской агитации и взрывной деятельности в пользу России. По данным следствия, фигуранты оправдывали российскую агрессию, распространяли нарративы о неизбежном поражении Украины и призывали к оккупации украинских территорий.

Чиновники призывали Украину к капитуляции

В Одессе сотрудники СБУ разоблачили двух заместителей руководителя районной администрации городского совета. По оперативным данным, чиновницы в разговорах с коллегами прославляли путина, поддерживали идею капитуляции и распространяли среди знакомых материалы с призывами к полному захвату южного региона Украины.

В Харьковской области контрразведка задержала 52-летнюю гражданку РФ, которая длительное время проживала в приграничном районе и активно призывала к оккупации региона. Во время общения с местными жителями она оправдывала военные преступления русских военных и распространяла пропагандистские нарративы.

В Полтавской области киберспециалисты СБУ задержали администратора пророссийского Telegram-канала. 38-летний мужчина скрывался от мобилизации, но в то же время призвал подписчиков "донатить" на российскую армию. С этой целью он публиковал реквизиты банков РФ, полученные с пропагандистских платформ.

Лингвистическая экспертиза подтвердила, что все задержанные осуществляли информационную деятельность в пользу РФ. В ходе обысков у них изъяли телефоны и компьютеры с доказательствами агитации и распространения российских нарративов.

Фигурантам сообщили о подозрении по ряду статей Уголовного кодекса, в частности о посягательстве на территориальную целостность, пособничества в финансировании действий против государства и оправдывании российской агрессии. Максимальное наказание – до 8 лет заключения с конфискацией имущества.

Операции проведены СБУ совместно с прокуратурами Харьковской, Одесской и Полтавской областей.

