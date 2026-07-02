Рекордна балістична атака на Київ: що Росія змінила у підході до масованих ударів

Під час масованого обстрілу столиці 2 липня російські війська випустили рекордну кількість балістичного озброєння. Ворог застосував одразу 28 балістичних ракет, серед яких були "Іскандер-М", "Циркон", а також зенітні ракети С-400, адаптовані для ударів по землі. Про це в ефірі Ранок.LIVE повідомив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Наслідки обстрілу Києва. Фото: з відкритих джерел

"Це рекордна кількість для одного удару по столиці", — наголосив Юрій Ігнат.

Він підкреслив, що такий тип озброєння є надзвичайно складною ціллю. Збивати подібні повітряні цілі в Україні наразі можуть лише американські системи Patriot.

"Саме балістика залишається найбільшим викликом для української ППО", — акцентував представник Повітряних сил.

Окрім ракетного озброєння, окупанти все частіше атакують Україну швидкісними реактивними безпілотниками, як-от Shahed-238. Такі дрони здатні розганятися до 500 км/год. Через високу швидкість мобільні вогневі групи та зенітні БпЛА не завжди можуть їх наздогнати, тому для їхнього знищення доводиться витрачати дефіцитні ракети та залучати винищувальну авіацію. Також під час цієї атаки зафіксували використання нових баражуючих боєприпасів.

"Під час останньої атаки РФ застосувала шість дронів „Бандероль“", — повідомив Юрій Ігнат.

За словами речника, цей тип безпілотників за своїми технічними та льотними властивостями дуже нагадує крилату ракету. Проте він заспокоїв, що українські захисники неба мають у своєму арсеналі необхідні засоби, щоб ефективно перехоплювати та знищувати такі повітряні цілі.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що нічна атака окупантів на Київ забрала життя щонайменше 18 людей, ще 6 людей вважаються зниклими без вісти, а понад 90 українців отримали поранення.