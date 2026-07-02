Масований удар по Україні: Зеленський терміново звернувся до США

У столиці України продовжують долати наслідки потужної нічної атаки російських військ. На місцях влучань працюють екстрені служби, які розчищають руїни, розшукують постраждалих та надають термінову допомогу громадянам. Загалом у місті руйнувань зазнали понад двадцять різних об'єктів, серед яких переважає саме житловий сектор. Також під удар потрапили медичний заклад, дослідницький інститут, готельний комплекс та низка підприємств.

Наслідки обстрілу Києва. Фото: ДСНС

Президент України Володимир Зеленський повідомив про велику кількість жертв та поранених внаслідок цього обстрілу.

"Станом на зараз відомо, що 13 людей, на жаль, загинули від цього російського удару. Мої співчуття рідним і близьким. Ще більше 90 людей були поранені", — зазначив глава держави.

Він додав, що постраждалі є і в інших регіонах країни, де ворог поцілив по цивільних об'єктах: п'ятеро осіб поранено на Харківщині (зокрема дитина), ще двоє — на Київщині. Окрім цього, під ударами цієї ночі опинилися Черкаси, а також Сумська, Дніпропетровська та Запорізька області.

За даними Президента, Росія застосувала колосальну кількість засобів ураження. Загалом ворог запустив понад 70 ракет, майже половину з яких становила балістика, та близько 500 безпілотників, включно з модифікованими реактивними моделями. Глава держави підкреслив, що саме столиця була головною ціллю цієї атаки.

"Значну кількість засобів нападу вдалося збити нашим захисникам неба, але не всі. Постачання ППО для України – це абсолютно першочергове і критичне питання", — наголосив Володимир Зеленський.

Він окремо виділив важливість фінансових внесків до програми PURL, яка безпосередньо впливає на захист життів, та висловив вдячність міжнародним лідерам за кожну двосторонню угоду щодо протиповітряної оборони.

Наприкінці свого звернення Президент акцентував увагу на стратегічних кроках, які спроможні припинити подібний терор у майбутньому.

"І особливо важливо, щоб рухались до реалізації наші домовленості про виробництво антибалістики. Дуже розраховуємо і на рішення Сполучених Штатів щодо ліцензій на "петріоти" та іншої спільної роботи", — підсумував український лідер, подякувавши всім, хто підтримує захист життя в Україні.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Міноборони РФ назвали цілі, куди нібито було спрямовано "удар відплати".