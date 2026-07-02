Массированный удар по Украине: Зеленский срочно обратился к США

В столице Украины продолжают преодолевать последствия мощной ночной атаки русских войск. На местах попаданий работают экстренные службы, которые расчищают руины, разыскивают пострадавших и оказывают срочную помощь гражданам. Всего в городе разрушения получили более двадцати различных объектов, среди которых преобладает именно жилищный сектор. Также под удар попали медицинское учреждение, исследовательский институт, гостиничный комплекс и ряд предприятий.

Последствия обстрела Киева. Фото: ГСЧС

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о большом количестве жертв и раненых в результате этого обстрела.

"По состоянию на данный момент известно, что 13 человек, к сожалению, погибли от этого российского удара. Мои соболезнования родным и близким. Еще более 90 человек были ранены", – отметил глава государства.

Он добавил, что пострадавшие есть и в других регионах страны, где враг попал по гражданским объектам: пять человек ранены в Харьковской области (в том числе ребенок), еще двое — в Киевской области. Кроме того, под ударами этой ночью оказались Черкассы, а также Сумская, Днепропетровская и Запорожская области.

По данным Президента, Россия применила колоссальное количество средств поражения. В общей сложности враг запустил более 70 ракет, почти половину из которых составляла баллистика, и около 500 беспилотников, включая модифицированные реактивные модели. Глава государства подчеркнул, что именно столица являлась главной целью этой атаки.

"Значительное количество средств нападения удалось сбить нашим защитникам неба, но не все. Снабжение ПВО для Украины – это абсолютно первоочередной и критический вопрос", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Он отдельно выделил важность финансовых взносов в программу PURL, непосредственно влияющую на защиту жизней, и выразил благодарность международным лидерам за каждое двустороннее соглашение о противовоздушной обороне.

В конце своего обращения Президент акцентировал внимание на стратегических шагах, способных прекратить подобный террор в будущем.

"И особенно важно, чтобы двигались к реализации наши договоренности о производстве антибаллистики. Очень рассчитываем и на решение Соединенных Штатов по лицензиям на "петриоты" и другой совместной работе", — подытожил украинский лидер, поблагодарив всех, кто поддерживает защиту жизней в Украине.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Минобороны РФ назвали цели, куда якобы был направлен "удар возмездия".