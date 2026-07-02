Массированный удар по Украине: Зеленский срочно обратился к США

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Недилько Ксения
В столице Украины продолжают преодолевать последствия мощной ночной атаки русских войск. На местах попаданий работают экстренные службы, которые расчищают руины, разыскивают пострадавших и оказывают срочную помощь гражданам. Всего в городе разрушения получили более двадцати различных объектов, среди которых преобладает именно жилищный сектор. Также под удар попали медицинское учреждение, исследовательский институт, гостиничный комплекс и ряд предприятий.
Последствия обстрела Киева. Фото: ГСЧС
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о большом количестве жертв и раненых в результате этого обстрела.
Он добавил, что пострадавшие есть и в других регионах страны, где враг попал по гражданским объектам: пять человек ранены в Харьковской области (в том числе ребенок), еще двое — в Киевской области. Кроме того, под ударами этой ночью оказались Черкассы, а также Сумская, Днепропетровская и Запорожская области.
По данным Президента, Россия применила колоссальное количество средств поражения. В общей сложности враг запустил более 70 ракет, почти половину из которых составляла баллистика, и около 500 беспилотников, включая модифицированные реактивные модели. Глава государства подчеркнул, что именно столица являлась главной целью этой атаки.
Он отдельно выделил важность финансовых взносов в программу PURL, непосредственно влияющую на защиту жизней, и выразил благодарность международным лидерам за каждое двустороннее соглашение о противовоздушной обороне.
В конце своего обращения Президент акцентировал внимание на стратегических шагах, способных прекратить подобный террор в будущем.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Минобороны РФ назвали цели, куда якобы был направлен "удар возмездия".