Масований удар по Україні: Міноборони РФ надало список «уражених об’єктів»

Міністерство оборони Російської Федерації заявило про проведення масштабної атаки на об'єкти військової та енергетичної інфраструктури України. Згідно з офіційним повідомленням відомства, удар було завдано за допомогою високоточної зброї великої дальності повітряного, морського та наземного базування, а також із використанням ударних дронів.

Наслідки обстрілу Києва. Фото: з відкритих джерел

У російському міністерстві стверджують, що ця атака стала відповіддю на удари по цивільних об'єктах на території РФ.

"Збройними Силами Російської Федерації, у відповідь на терористичні атаки київського режиму на цивільну інфраструктуру на території Росії завдано масованого удару", — йдеться у заяві оборонного відомства країни-агресора.

Російські військові зазначили, що під прицілом нібито опинилися підприємства оборонно-промислового комплексу (ОПК) та паливно-енергетичного сектору у столиці та Київській області. Крім того, удари нібито припали на військові аеродроми у Дніпропетровській, Полтавській, Черкаській, Чернігівській та Київській областях.

У звіті МО РФ детально перераховано об'єкти в межах Києва, які нібито зазнали ураження. Серед них названо підприємство "Радіонікс", яке росіяни вважають ключовим виробником систем керування для українських ракет, включаючи "Нептун-МД" та "Фламінго". Також у списку фігурують потужності "Атлон Авіа" та ДП "Антонов", які, за версією Москви, забезпечують випуск відомих далекобійних безпілотників "Лютий" та інших ударних БпЛА.

Повідомляється також про нібито успішні влучання у "Київський радіозавод" і компанію "Трімен-Україна", де оновлюють приціли для бронетехніки, а також у фірму "ПВ Групп Україна", що виготовляє комплекси РЕБ "Ліма".

"Уражені у місті Києві: агрегатно-детальне підприємство радіоелектронної промисловості ТОВ "РАДІОНІКС"... складальне підприємство радіоелектронної промисловості ТОВ "Науково-виробнича компанія АТЛОН АВІА"", — перелічують у російському міністерстві, додаючи до переліку цілей логістичний хаб "МЛП-Чайка" та паливний склад "Грандтермінал".

Окрему увагу у зведенні приділили критичній інфраструктурі. Відомство зазначає, що під удар потрапили газорозподільні станції у столичному регіоні.

"...газорозподільні станції у Києві та Київській області, які забезпечують роботу підприємств українського ВПК", — резюмували у Міністерстві оборони РФ, звітуючи про результати повітряної атаки.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що внаслідок масованого удару країни-агресора по Києву в ніч на 2 липня пошкоджено житлові будинки та цивільну інфраструктуру в семи районах міста. Загинули 13 людей, ще понад 90 – постраждали.