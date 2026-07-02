Массированный удар по Украине: Минобороны РФ предоставило список «пораженных объектов»

Министерство обороны Российской Федерации заявило о проведении масштабной атаки на объекты военной и энергетической инфраструктуры Украины. Согласно официальному сообщению ведомства, удар был нанесен с помощью высокоточного оружия большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также с использованием ударных дронов.

Последствия обстрела Киева. Фото: из открытых источников

В российском министерстве утверждают, что эта атака стала ответом на удары по гражданским объектам на территории РФ.

"Вооруженными Силами Российской Федерации, в ответ на террористические атаки киевского режима на граждан в инфраструктуру на территории России нанесен массированный удар", — говорится в заявлении оборонительного ведомства страны-агрессора.

Российские военные отметили, что под прицелом оказались якобы предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и топливно-энергетического сектора в столице и Киевской области. Кроме того, удары якобы пришлись на военные аэродромы в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.

В отчете МО РФ детально перечислены объекты в пределах Киева, якобы потерпевшие поражение. Среди них названо предприятие "Радионикс", которое россияне считают ключевым производителем систем управления для украинских ракет, включая "Нептун-МД" и "Фламинго" . Также в списке фигурируют мощности "Атлон Авиа" и ГП "Антонов", которые, по версии Москвы, обеспечивают выпуск известных дальнобойных беспилотников "Лютый" и других ударных БПЛА.

Сообщается также о якобы успешных попаданиях в "Киевский радиозавод" и компании "Тримен-Украина", где обновляют прицелы для бронетехники, а также в фирму "ПВ Групп Украина", производящую комплексы РЭБ "Лима".

"В раже в городе Киеве: агрегатно-детальное предприятие радиоэлектронной промышленности ООО "РАДИОНИКС"... сборочное предприятие радиоэлектронной промышленности ООО "Научно-производственная компания АТЛОН АВИА"", — перечисляют в российском министерстве, добавляя в перечень целей логистический хаб "МЛП - Чайка" и топливный склад "Грандтерминал".

Особое внимание в сводке уделили критической инфраструктуре. Ведомство отмечает, что под удар попали газораспределительные станции в столичном регионе.

"...газораспределительные станции в Киеве и Киевской области, которые обеспечивают работу предприятий украинского ВПК", — резюмировали в Министерстве обороны РФ, отчитываясь о результатах воздушной атаки.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в результате массированного удара страны-агрессора по Киеву в ночь на 2 июля повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура в семи районах города. Погибли 13 человек, еще более 90 – пострадали .