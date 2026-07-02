Рекордная баллистическая атака на Киев: что Россия изменила в подходе к массированным ударам

В ходе массированного обстрела столицы 2 июля российские войска выпустили рекордное количество баллистического вооружения. Враг применил сразу 28 баллистических ракет, среди которых были Искандер-М, Циркон, а также зенитные ракеты С-400, адаптированные для ударов по земле. Об этом в эфире Ранок.LIVE сообщил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Последствия обстрела Киева. Фото: из открытых источников

"Это рекордное количество для одного удара по столице", — подчеркнул Юрий Игнат.

Он подчеркнул, что такой тип вооружения является чрезвычайно сложной целью. Сбивать подобные воздушные цели в Украине пока могут только американские системы Patriot.

"Именно баллистика остается наибольшим вызовом для украинского ПВО", — акцентировал представитель Воздушных сил.

Кроме ракетного вооружения, оккупанты все чаще атакуют Украину скоростными реактивными беспилотниками, например Shahed-238. Такие дроны способны разгоняться до 500 км/ч. Из-за высокой скорости мобильные огневые группы и зенитные БПЛА не всегда могут догнать их, поэтому для их уничтожения приходится тратить дефицитные ракеты и привлекать истребительную авиацию. Также во время этой атаки было зафиксировано использование новых баражирующих боеприпасов.

"Во время последней атаки РФ применила шесть дронов „Бандероль“", — сообщил Юрий Игнат.

По словам спикера, этот тип беспилотников по своим техническим и летным свойствам очень напоминает крылатую ракету. Однако он успокоил, что у украинских защитников неба есть в своем арсенале необходимые средства, чтобы эффективно перехватывать и уничтожать такие воздушные цели.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что ночная атака оккупантов на Киев унесла жизни по меньшей мере 18 человек, еще 6 человек считаются пропавшими без вести, а более 90 украинцев получили ранения.