Рекордная баллистическая атака на Киев: что Россия изменила в подходе к массированным ударам

Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
В ходе массированного обстрела столицы 2 июля российские войска выпустили рекордное количество баллистического вооружения. Враг применил сразу 28 баллистических ракет, среди которых были Искандер-М, Циркон, а также зенитные ракеты С-400, адаптированные для ударов по земле. Об этом в эфире Ранок.LIVE сообщил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
Последствия обстрела Киева. Фото: из открытых источников
Он подчеркнул, что такой тип вооружения является чрезвычайно сложной целью. Сбивать подобные воздушные цели в Украине пока могут только американские системы Patriot.
Кроме ракетного вооружения, оккупанты все чаще атакуют Украину скоростными реактивными беспилотниками, например Shahed-238. Такие дроны способны разгоняться до 500 км/ч. Из-за высокой скорости мобильные огневые группы и зенитные БПЛА не всегда могут догнать их, поэтому для их уничтожения приходится тратить дефицитные ракеты и привлекать истребительную авиацию. Также во время этой атаки было зафиксировано использование новых баражирующих боеприпасов.
По словам спикера, этот тип беспилотников по своим техническим и летным свойствам очень напоминает крылатую ракету. Однако он успокоил, что у украинских защитников неба есть в своем арсенале необходимые средства, чтобы эффективно перехватывать и уничтожать такие воздушные цели.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что ночная атака оккупантов на Киев унесла жизни по меньшей мере 18 человек, еще 6 человек считаются пропавшими без вести, а более 90 украинцев получили ранения.